كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| رولز رويس كولينان في صحراء دبي

تعد كولينان أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من رولز رويس، إلا أنها ليست منافسًا لملوك الطرق الوعرة مثل Nissan Patrol أو Toyota Land Cruiser.

إلا أن كولينان التي يصل سعرها إلى 1.9 مليون درهم قادرة على أن تنقلك إلى الشاطئ المعزول أو بقعة تخييم الصحراء المفضلة بخلاف السيارات الفاخرة التقليدية، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وتعتبر هذه أول مركبة SUV في تاريخ شركة رولز رويس، كما يعتبرها الكثير من النقاد أفخم مركبة SUV في العالم، فيما تصفها الشركة بأنها سيارة مرتفعة الجوانب ملائمة للسير على كافة أنواع التضاريس.

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وخضعت رولز رويس كولينان لاختبارات قاسية لتطوير قدراتها في السير على الوعر، وتضمنت السير على مختلف أنواع التضاريس كالجبال والثلوج وحت الكثبان الرملية في الصحراء.

وفيما تتمتع السيارة بمقصورة فخمة مع كافة مواصفات الرفاهية التي تليق ياسم رولز رويس، إلا أنها تتميز بزر صغير في الكونسول الوسطي، يمكن للسائق الضغط عليه لتتحول السيارة إلى مركبة مخصصة للسير على الطرق الوعرة، بحيث يتم تعديل نظام التعليق الهوائي أوتوماتيكياً ويتم تفعيل نظام الدفع الكلي للعجلات والذي يستخدم لأول مرة في تاريخ رولز رويس.

وحصلت السيارة على نفس قاعدة العجلات المستخدمة في طراز رولز رويس فانتوم الجديد وهي قاعدة مع محرك V12 تيربو بسعة 6.75 لتر يولد قوة 563 حصان و850 نيوتن.م من عزم الدوران.