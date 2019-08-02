كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تقارن الشركات الإماراتية بنظيرتها العالمية في تبني تقنيات العصر الرقمي؟

أظهرت دراسة جديدة أن الشركات الإماراتية تتفوق على نظيراتها العالمية عندما يتعلق الأمر باحتضان العصر الرقمي.

وقال مسح قسم المعلومات في هارفي ناش / كي بي إم جي لعام 2019 إن دولة الإمارات تعمل بشكل أفضل من المتوسط ​​العالمي في أربع من أصل خمس قدرات متعلقة بالتكنولوجيا، بما في ذلك استخدام موارد داخلية وخارجية مناسبة للوصول إلى المهارات التكنولوجية المناسبة وتغيير طرق العمل لزيادة القيمة من التكنولوجيا.

وأضاف التقرير أن دولة الإمارات على قدم المساواة مع المنظمات العالمية عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في الاستراتيجيات الرقمية، مع ما يقرب من نصف الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها توظف مسؤول رقمي أولي أو شخص مماثل يخدم بهذه الصفة، بحسب أريبيان بيزنس.

وقال فرحان سيد الشريك في KPMG Lower Gulf: “تشير دراستنا إلى أن الشركات الإماراتية تميل إلى أن تكون أكثر فعالية من نظيراتها العالمية عبر مجموعة من القدرات الرقمية. هذا أمر مشجع للغاية، خاصة وأن دولة الإمارات قد شرعت في مهمة طويلة الأجل لتحويل القطاعين العام والخاص من خلال اعتماد استراتيجيات رقمية مبتكرة تعمل على تحسين تجربة العملاء وزيادة كفاءة الأعمال. ”

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وعندما يتعلق الأمر بأمن البيانات والثقة، فقد أبلغ 14 في المائة فقط من مدراء المعلومات في الإمارات عن هجمات إلكترونية خلال العامين الماضيين مقارنة بـ 32 في المائة من مديري المعلومات في العالم. وقال جميع مدراء تقنية المعلومات في الإمارات تقريبًا إنهم يشعرون أن منظماتهم قادرة على التعامل مع الهجمات الإلكترونية في الوقت الحالي وفي المستقبل القريب.

ومن حيث تبني التكنولوجيا، يتم تبني على نطاق واسع التقنيات السحابية (67 في المائة) وتطبق الشركات بشكل متزايد المزيد من التقنيات الناشئة مثل أتمتة العمليات الآلية (29 في المائة)، والذكاء الاصطناعي / التعلم الآلي (24 في المائة).

ويتوقع ما يقرب من نصف مدراء تقنية المعلومات في الإمارات (49 في المائة) الذين تم استطلاع آرائهم أن تزيد ميزانية تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم على مدار الـ 12 شهرًا القادمة، أي أقل قليلاً من النتيجة على مستوى العالم (52 في المائة).

كما أظهر الاستطلاع أن المديرين التنفيذيين في الإمارات مهتمون بشكل كبير بمشروعات تكنولوجيا المعلومات التي توفر الأموال (53 بالمائة في الإمارات مقابل 36 بالمائة على مستوى العالم) بدلاً من كسب المال.