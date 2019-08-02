الامارات | القبض على شاب يتفاخر يرمي النقود في الهواء باحدى شوارع دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شاب يتفاخر يرمي النقود في الهواء باحدى شوارع دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت شرطة دبي القبض على صاحب فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهو شاب ثلاثيني من احدى الجنسيات الآسيوية يرمي الأوراق النقدية للدولة في الهواء في منظر غير حضاري أو لائق بأحد شوارع دبي بقصد التفاخر و التباهي.

وأفاد مدير الاعلام الامني في شرطة دبي العقيد فيصل القاسم انه تم القبض على الشاب بعد ان تم تحديده من خلال ادارة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للتحريات و المباحث الجنائية ، و بالتحقيق معه اقر واعترف بفعلته في الفيديو المتداول ، لافتا إلى أنه فعل ذلك للحصول على اكبر قدر من إعجاب المشاهدين و يحقق شهرة في وسائل التواصل الاجتماعي .

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وأضاف مدير الاعلام الامني في شرطة دبي انه يجب على مستخدمي التواصل الاجتماعي بمختلف اشكاله احترام الأنظمة و القوانين و الاعراف و العادات و التقاليد و رموز الدولة.

كما أضاف العقيد فيصل أنه من الضروري على الجمهور و تحديدا مستخدمي مواقع التواصل بمختلف طبقات المجتمع الاطلاع على قوانين الدولة المتعلقة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات حتى لا يجد البعض نفسه مسائلا يوما ما امام القانون ، نتيجة تصرف او سلوك غير قانوني كان يجهله ، حيث لايجوز العذر بالجهل بالقانون .

يذكر ان المادة (٢٩) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الدولة تنص على:

يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من نشر معلومات أو أخبار أو بيانات أو إشاعات على موقع الكتروني أو أي شــبكة معلوماتيــة أو وســيلة تقنية معلومات بقصد الســخرية أو الإضــرار بســمعة أو هيبــة أو مكانــة الدولــة أو أي مــن مؤسســاتها أو رئيســها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب حكام الإمارات أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها.