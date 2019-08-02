تعيين نوّار بنت أحمد القاسمي مديراً لـ«الشارقة للفنون»

الشارقة ( الاتحاد) أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة القرار رقم (19) لسنة 2019، بشأن ترقية وتعيين مدير لمؤسسة الشارقة للفنون.

ونص القرار على أن ترقى الشيخة نوّار بنت أحمد بن محمد القاسمي إلى درجة مدير دائرة، وتعين مديراً لمؤسسة الشارقة للفنون.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، كل في ما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.

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