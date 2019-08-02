عدن (وام) غادرت الدفعة الأخيرة من الحجاج اليمنيين مطار عدن الدولي، مساء أمس، على متن طائرة إماراتية في طريقها إلى مطار جدة بالمملكة العربية السعودية، لأداء فريضة الحج، بمنحة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لينضموا إلى زملائهم من الدفعة الأولى. وتأتي هذه المنحة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للعام الرابع لمصلحة الجرحى وأسر الشهداء من أفراد المقاومة الجنوبية.

وعبّر الحجاج عن فرحتهم وسعادتهم بحصولهم على هذه المنحة لأداء فريضة الحج، سائلين الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً نظير ما تقدمه لأهل اليمن من مساعدات طالت مناحي الحياة كافة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بمنحة من محمد بن زايد.. دفعة جديدة من الحجاج اليمنيين تغادر إلى الأراضي المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.