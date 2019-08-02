أبوظبي (وام) توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى صحو بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً على المناطق الداخلية، وحركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية/ 18 - 28 كم/س بوجه عام، تصل إلى 38 كم/س أحياناً، والخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج. فيما بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 15:03 والمد الثاني عند الساعة 51:01 والجزر الأول عند الساعة 08:24 والجزر الثاني عند الساعة 19:36، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:58، والمد الثاني عند الساعة 22:26 والجزر الأول عند الساعة 16:53، والجزر الثاني عند الساعة 04:58.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طقس غائم اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.