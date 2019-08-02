10 استمارات مطلوبة لإتمام إجراءات الترشح في «انتخابات الوطني»

ناصر الجابري (أبوظبي)

أدرجت اللجنة الوطنية للانتخابات أمس، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، 10 استمارات مطلوبة لإتمام إجراءات مختلف مراحل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة، بهدف إتاحتها لأعضاء الهيئات الانتخابية من الراغبين بالترشح، بما يمكنهم من تسجيل المعلومات المطلوبة، وتقديمها للجان الإمارات المختلفة في الأوقات المحددة للبرنامج الزمني والتعليمات التنفيذية للانتخابات.

وضعت اللجنة استمارة طلب الموافقة على خطة الحملة الدعائية للمرشح، والتي تستخدم عند رغبة المرشح في الحصول على ترخيص بشأن خطة دعايته الانتخابية وهي تتضمن بيانات عن المرشح مقدم الطلب، وأيضاً بياناً بالأنشطة والفعاليات التي يعتزم القيام بها المتمثلة في الدعاية التلفزيونية، والإعلانات الصحفية والاجتماعات، وإعلانات الشوارع.

وأرفقت اللجنة استمارة طلب توكيل عن مرشح، والتي تستخدم عند اختيار المرشحين لوكلائهم من بين أعضاء الهيئات الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها كل منهم، وهي تتضمن بيانات عن المرشح مقدم الطلب وتوقيعه وتاريخ تقديم الطلب، وأيضاً رأي لجنة الإمارة والتي تتولى رفع الطلبات إلى لجنة إدارة الانتخابات، وأخيراً قرار لجنة إدارة الانتخابات بشأن الطلب واعتماده، إضافة إلى استمارة طلب سحب الترشح ،وتستخدم في حالة رغبة المرشح في سحب ترشحه، أي العدول عن الترشح، حيث تتضمن بيانات عن مقدم الطلب وتوقيعه وتاريخ تقديم الطلب.

وأتاحت اللجنة لأعضاء الهيئات الانتخابية إمكانية الاطلاع على استمارة طلب الطعن، حيث تستخدم هذه الاستمارة في حالتي الطعن على ترشح أحد الأشخاص، والطعن على إجراءات الاقتراع أو الفرز، وهي تتضمن بيانات عن مقدم الطلب والأسباب التي بنى عليها طعنه، إقراراً منه بصحة البيانات والتفاصيل الواردة فيه، ورأي لجنة الإمارة وقرار اللجنة الوطنية للانتخابات بشأن الطعن واعتماده.

ووضعت اللجنة استمارة كشف حساب عن التبرعات التي يتلقاها المرشح، وتستخدم لكشف المرشح عن تفاصيل التبرعات التي يتلقاها وهي تتضمن بيانات عن المرشح، وأيضاً بياناً بنوع التبرعات التي تلقاها وقيمتها واسم المتبرع، سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، وكذلك إقراراً منه بصحة البيانات والتفاصيل الواردة فيها كافة.

وأرفقت اللجنة للمرة الأولى استمارة السيرة الذاتية للمرشح، والتي تحتوي على البيانات الشخصية للمرشح ونبذة عن المؤهل العلمي والخبرات العملية والمساهمة المجتمعية وأبرز الإنجازات التي قام بها المرشح خلال عمله السابق، إضافة إلى نبذة عن البرنامج الانتخابي الذي يطمح المرشح لتحقيقه في حال فوزه بعضوية المجلس الوطني الاتحادي، بهدف إطلاع الناخبين على السيرة الذاتية للمرشحين ومنجزاتهم وتطلعاتهم بعد اعتماد القائمة النهائية للمرشحين في سبتمبر المقبل.

وأتاحت اللجنة لراغبي الترشح في الفترة بين 18 أغسطس الجاري حتى الـ 22 منه، إمكانية تعبئة طلب إدراج اسم مرشح والذي سيتم تسليمه للجنة الإمارة بالمقار الانتخابية، والذي يحتوي على البيانات الشخصية والوظيفة الحالية، إضافة إلى المرفقات المطلوبة التي تتضمن شهادة حسن السيرة والسلوك وشهادة الحصول على إجازة من العمل، والإقرار على صحة المعلومات والبيانات المطلوبة.

وتتضمن الاستمارات التي أدرجتها اللجنة، استمارة طلب ترخيص المقر الانتخابي، والذي يحدد من خلاله المرشح بيانات المقر الانتخابي وطبيعته إن كان خيمة أو قاعة أو صالة احتفالات أو في المنزل، إضافة إلى استمارة الإلمام بالقراءة والكتابة والتي تتضمن كتابة المرشح تعهده بالتزامه بنصوص التعليمات التنفيذية للانتخابات، وبالإجراءات المقررة من لجنة الانتخابات ولجانها الفرعية، كما أتاحت اللجنة لمن لا يستطيع الحضور بنفسه للترشح تعبئة استمارة الوكالة الخاصة التي تتيح لشخص آخر أن يسجل باسمه في أيام تسجيل المرشحين.

وتتضمن شروط الترشح أن يكون عضواً في الهيئة الانتخابية في الإمارة التي ينتمي إليها، وأن يقيم بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس الوطني الاتحادي، وأن لا يقل سنه عن 25 سنة، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية ومحمود السيرة وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، إضافة أن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.