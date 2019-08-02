«عجمان لانتخابات الوطني» تشارك في ليوا للرطب والعسل

عجمان (الاتحاد) تشارك لجنة إمارة عجمان المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات، في فعاليات مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل الذي تنظمه دائرة التنمية السياحية بعجمان في قاعة الإمارات للضيافة على مدار أربعة أيام، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

وأكد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي- رئيس لجنة إمارة عجمان أن المشاركة في «ليوا عجمان للرطب» فرصة مثالية للجنة للترويج والتعريف بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 عبر اللقاء المباشر بزوار المهرجان، والإجابة عن أي استفسار يتعلق بالعملية الانتخابية.

وأشار السويدي إلى أن الخطة الإعلامية للجنة تضع في صلب أولوياتها توعية المواطنين بالأهمية البالغة لمشاركتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وممارسة هذا الواجب الوطني بكل فاعلية وشفافية.

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