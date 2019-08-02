95% نسبة إنجاز مخيمات حجاج الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس البعثة الرسمية للحج، اكتمال الأعمال بمخيمات حجاج الإمارات بنسبة تتجاوز 95%، وأن حجاج الدولة سيجدون أرقى الخدمات في كل منسك من المناسك، لن تتواجد بغيرها من الأماكن.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده رئيس البعثة في مطار أبوظبي قبيل المغادرة إلى الأراضي المقدسة، مشدداً على ضرورة المبادرة بالخدمات للحجاج دون طلب منهم، مؤكداً أن خدمة الحجاج شرف.وغادرت بعثة حج الإمارات الرسمية إلى الأراضي المقدسة، عبر مطار أبوظبي الدولي، أمس، لمتابعة شؤون حجاج الدولة والسهر على تأمين راحتهم والتهيئة لأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام.

وكانت البعثة التحضيرية غادرت 25 يوليو الماضي، لمتابعة أعمال بناء المخيمات والعقود مع مؤسسات الطوافة، فيما سيبدأ توافد حملات حج الإمارات اعتباراً من 5 أغسطس الجاري.وأوصى الدكتور محمد مطر الكعبي خلال اجتماع عقده مع أعضاء البعثة قبيل مغادرتهم إلى الأراضي المقدسة، جميع أفراد البعثة أن يكونوا في أعلى درجات المسؤولية لأداء مهامهم في مناسك الحج، حاملين معهم وصية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكونوا رسل تسامح، قائلاً: تغادرون الآن أرض الوطن، وتحملونه معكم شعوراً ومسؤوليةً، ووفاءً للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وولاءً للقيادة الرشيدة فكونوا سفراء وطن التسامح والسعادة والوفاء والولاء والانتظام. ثم وجّه بأن يتابعوا تنقلات الحجاج خطوة بخطوة في المطارات، وفي مقرات سكنهم ضمن حملاتهم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى يوم التروية، حيث سيخرجون إلى مخيماتهم الجاهزة في منى، ثم في عرفة، فالمزدلفة، ثم بقية المناسك وأعمال الحج، والتعاون مع أصحاب الحملات ليكونوا فريقاً واحداً لتقديم أرقى الخدمات الوعظية والتثقيفية والصحية.

وقال: قيادتنا الرشيدة ساهرة على الحجاج، والرفاهية الموجودة في مخيمات دولة الإمارات قد لا تكون في أماكن أخرى، والقيادة تعمل على راحة حجاج الدولة، وهنأهم بخدمة الحجاج، مستنداً إلى مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «خدمة الحجاج شرف».

وأوصى أعضاء البعثة بأصحاب الحملات والتعاون معهم، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح الحج والاستماع لهم، وإيجاد الحلول المرضية كل حسب العمل الموكول إليه.

تسهيلات خادم الحرمين

وأشاد الدكتور الكعبي بما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من إنجازات وتسهيلات تتطور عاماً بعد عام، وبما توفره لملايين الحجاج من مختلف دول العالم من خدمات متكاملة هي أرقى ما تقدم دولة لهذه الملايين في زمن ومكان محددين.

وأكد خلال الاجتماع أن القيادة الرشيدة قدمت دعماً غير محدود لأعضاء البعثة وحجاج الدولة، داعياً كافة الأعضاء إلى بذل الجهود من أجل إسعاد حجاج الدولة، والعمل على راحتهم وتذليل العقبات التي قد تواجه الحجاج أو أصحاب الحملات. وأكد أن الجميع في خدمة حجاج الدولة. وقال: إن البعثة التحضيرية التي سبقتهم إلى الأراضي المقدسة انتهت من توفير كافة الخدمات بنسبة تتجاوز 95 في المئة.

تحضيرات مسبقة

من جانبه، قال محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف: إن التحضيرات لهذا الموسم بدأت منذ العام الماضي، وعقب انتهاء موسم الحج الماضي، حيث تم أخذ الملاحظات كافة التي أبداها أصحاب الحملات أو الحجاج وتم التجاوب معها. وأضاف: تسعى الدولة إلى تقديم كافة الخدمات لحجاج الدولة، وتنطوي تحت مظلة البعثة العديد من المؤسسات المختلفة تعمل كفريق واحد، وهناك فرق عمل سبقت لتسلم كافة المرافق لاستقبال الحجاج، كما تم توفير خدمات أكثر حداثة لأصحاب الهمم بحيث تتوافر خدمات صديقة لهذه الشريحة من الحجاج، وسيتسلم كل حاج حقيبة تتضمن معلومات وإرشادات معينة لتأدية مناسك الحج والعمرة، مقدما الشكر للجهات والمؤسسات كافة التي ساعدت الهيئة في الوصول إلى تقديم أفضل الخدمات.

وقال العقيد محمد عبيد الظاهري، مدير إدارة شرطة مطار أبوظبي: بتوجيهات من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومتابعة اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير أمن قطاع المنافذ وأمن المطارات، ومتابعة من مديرية شرطة أمن المطارات العميد عبدالنور الشحي، تم تشكيل لجان لتسهيل عمل بعثة الحجاج وحجاج الدولة المغادرين لأداء فريضة الحج على مدار أيام سفر الحجاج، وتسهيل إجراءات السفر وتيسيير مهامهم في جميع ما يحتاجونه في المغادرة وحين العودة، بعد أداء المناسك وتجهيز قاعة كبار الزوار وحافلات مجهزة لنقلهم إلى الطائرات.

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700 درس و25 زيارة

تم وضع خطة وعظية موحدة في المشاعر المقدسة، تتضمن 700 درس، وتسيير زيارات قوافل التسامح، بإجمالي 25 زيارة، وبرنامج مواعظ الحج عبر «سناب شات»، تتضمن 8 حلقات، و12 حلقة ضمن برامج إذاعية «في رحاب مكة يستفتونك»، وحلقتين عبارة عن مقاطع توعية للأطفال تتناول فضل ذي الحجة، وعيد الأضحى، ومحاضرات خاصة بالنساء، في الحملات قبل البدء بالمشاعر، وبطاقات إرشادية في المشاعر المقدسة، وبطاقات توعوية للتواصل الاجتماعي، ومقاطع توعوية للتواصل الاجتماعي أيضاً تبين «كيف أحج، ومناسك الحج».

متطوعو «فخر أبوظبي»

تطوع 50 فرداً من أعضاء فريق «فخر أبوظبي» للقيام على خدمة حجاج الدولة، وبدأ المتطوعون عملهم أمس مع مغادرة البعثة الرسمية. وقال أحمد البلوشي رئيس فريق فخر أبوظبي: إن هذه المشاركة للعام الثالث على التوالي، ويتوافد أعضاء الفريق لخدمة الحجاج في كافة المناطق التي يحتاجون فيها إلى الخدمة، وتقديم خدمات تسهيل إجراءات الحاج، وتخليص المعاملات، والحجوزات، وتوزيع الحجاج المتجهين، سواء عبر المدينة المنورة، أو إلى مطار جدة، بالتعاون مع الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف، وسيتم تقديم خدمات التطوع طوال فترة سفر الحجاج، وكذلك عند عودتهم من الأراضي المقدسة.

وعبر عدد من المتطوعين عن سعادتهم بتقديم المساعدة لحجاج الدولة. وقال أنيس منصور الضالعي: ليس هناك أفضل من خدمة حجاج بيت الله الحرام، معرباً عن سعادته بالتواجد في هذا المكان للتيسير على الحجاج. وأكد يوسف زين نوفل «سيريلانكا» الذي يملك أكثر من 5 آلاف ساعة تطوع، حرصه على المشاركة في الفعاليات كافة منذ عام 2016. فيما أكد عبدالله أحمد أصغر (متطوع) أنه جاء ووالدته وشقيقته من أجل تقديم خدمات تطوعية لحجاج الدولة، معرباً عن سعادته بهذا العمل.

«الصحة» في خدمة الحجاج

أعدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع منصة لخدمة حجاج الدولة المغادرين إلى الأراضي المقدسة عبر مطار أبوظبي، تتضمن توفير خدمات صحية وفحص السكر عند دخول المطار، وتقديم كتيبات تشتمل على نصائح صحية ووسائل الوقاية خلال أداء المناسك، وتقدم الوزارة حقيبة لكل حاج تحتوي على عدد من الخدمات منها «شمسية». وكريمات وقاية من الشمس، ومنظف يدوي، ومعجون وفرشاة أسنان، ومضمضة، وحزام للحاج وحقيبة خاصة لحفظ الأدوية، مظلة رأس، نظارة مياه، مزيل للعرق من دون رائحة، كما يجيب الطاقم الذي وفرته الوزارة عن الاستفسارات الصحية التي يطلبها المرضى.