«أبوظبي للزراعة» تشرف على الوجبات

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في بعثة الحج الرسمية للدولة، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ضمن جهودها في تنمية التواصل والشراكة بين الهيئات والمؤسسات الحكومية مع الهيئة، وذلك بهدف نشر ثقافة السلامة الغذائية، وتوعية الحجاج بالأنماط الغذائية الصحيحة للتعامل الآمن مع المواد الغذائية، لضمان سلامتهم طوال فترة الحج، من خلال تواجد وفد الهيئة للإشراف والتفتيش على الحملات والوجبات المُقدمة للحجاج، بالإضافة إلى التأكد من التزام متداولي الغذاء بالاشتراطات الصحية اللازمة.وتسعى الهيئة من خلال مشاركتها في بعثة الحج الرسمية للدولة، والتي غادرت أمس إلى الديار المقدسة، إلى توعية الحجاج بالممارسات الصحيحة للتعامل الآمن مع المواد الغذائية لتجنب فسادها وتلفها، وتعريفهم على آلية حفظ وتخزين المواد الغذائية الطازجة والمعلبة، حيث أعدت الهيئة عدداً من النشرات التوعوية لتوزيعها على حجاج الدولة في الأراضي المقدسة، تحتوي على بعض الإرشادات والقواعد الصحية السليمة في التعامل مع المواد الغذائية التي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج، كما ستعمل الهيئة على تنظيم عدد من المحاضرات التوعوية حول السلامة الغذائية، من خلال الزيارات الميدانية للحملات الإماراتية مع البعثة.

وأكد المهندس ثامر راشد القاسمي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أهمية تفعيل الدور التوعوي ونشر الثقافة الغذائية بين الحجاج حول صحة وسلامة الأغذية لضمان سلامتهم وراحتهم خلال فترة الحج.

وأشار إلى الإجراءات الوقائية التي يقوم بها مفتشو الهيئة لحماية الحجاج من التعرض للتسمم الغذائي نتيجة لبعض الممارسات الخاطئة، وحرصهم على التأكد من التزام مقدمي الأغذية بدرجات الحرارة المطلوبة لحفظ وعرض الأطعمة، وعدم خلط الأغذية الجاهزة للأكل، كالخضروات والفواكه، مع الأغذية النيئة، كالدواجن واللحوم والأسماك، لتجنب حدوث التلوث التبادلي.

وتدعو هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية كافة حجاج الدولة إلى ضرورة الحصول على الغذاء من مصادر موثوقة، وتجنب شراء الأغذية المعلبة التي يظهر على عبواتها أي انبعاج أو انتفاخ أو تسرب، مع الحرص على شراء المعلبات الصغيرة التي تلبي الحاجة الفعلية للحاج، لتجنب تخزين الفائض منها، كما تنصح بضرورة تناول الطعام أولاً بأول والابتعاد عن تخزينه.