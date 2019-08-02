3 آلاف أسرة تستفيد من «لحوم الأضاحي» في عجمان

عجمان (وام) أطلقت جمعية الإحسان الخيرية بعجمان مبادرة «فرحتهم.. فرحتنا»، ضمن سلسلة المبادرات والفعاليات التي تتبناها الجمعية التي تهدف إلى إسعاد الأيتام وتوفير احتياجاتهم، عبر توزيع «عيدية اليتيم» عليهم.

كما بدأت «الإحسان» في توزيع مشروع «كسوة العيد» الذي يعد من المشاريع الرئيسة التي تنفذها الجمعية لمصلحة الأيتام والأسر المتعففة، فيما استفادت 3000 أسرة من مشروع «لحوم الأضاحي» حيث تم توزيع الكوبونات على الأسر المتعففة المقيّدة في سجلات الجمعية، على أن يتم تسلم «اللحوم» خلال الأيام التي تلي عيد الأضحى.

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