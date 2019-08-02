«الصحة» تبحث التعاون مع نيكاراغوا

دبي (الاتحاد) بحث الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، مع وفد رفيع المستوى من جمهورية نيكاراغوا برئاسة معالي سونيا كاسترو غونزاليس وزيرة الصحة، آفاق التعاون في كافة المجالات الصحية، بحضور الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، والدكتور عيسى جكة المنصوري مدير مكتب وكيل الوزارة ومدير العلاقات الصحية الدولية.

وتناول اللقاء فرص التعاون في قطاع خدمات الرعاية الصحية وبرامج الكشف المبكر عن الأمراض، وتبادل الزيارات بين الوفود، والاستفادة من تجربة دولة الإمارات في النظام الصحي الوقائي والحد من الأمراض غير السارية. بالإضافة لإقامة مصانع أدوية ومستشفيات خاصة في نيكاراغوا، وإرسال فرق طبية للمساهمة في علاج بعض الحالات الطبية. والاطلاع على تجربة جمهورية نيكاراغوا في مجال زراعة الكلى.

وأشادت معالي وزيرة الصحة في نيكاراغوا بالإنجازات النوعية لدولة الإمارات، على صعيد الخدمات الصحية وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في الرعاية الصحية، وأكدت رغبة بلادها في توثيق العلاقات الصحية مع الإمارات.

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