افتتاح مختبر البيئة في بلدية أم القيوين

أم القيوين (الاتحاد)

افتتح الشيخ علي بن سعود المعلا، رئيس دائرة بلدية أم القيوين، مختبر البيئة المجهز بأحدث أجهزة للفحوص والتحاليل البيئية في الإمارة، وذلك في إطار جهود الدائرة للحد من التأثيرات السلبية للملوثات البيئية على البيئة وصحة الإنسان.

ويوفر المختبر خدمات فحص وتحليل العينات، وفقاً لأحدث الأساليب والمعايير المتبعة، وبأيدي كوادر وطنية متخصصة من موظفي المختبر.

وتشمل الخدمات المتاحة حالياً، خدمة فحص وتحليل الملوثات المادية كالملوثات العضوية، ومخلفات الزيت والشحوم، وخدمة فحص وتحليل مياه الصرف الصحي المعالجة، ومياه المسابح والزراعة والري، والأسمدة والأعلاف الحيوانية، ومخلفات المصانع ومياه الخزانات على المباني السكنية والمستشفيات والمدارس، فضلاً عن الملوثات غير العضوية كالمعادن الثقيلة من الرصاص والزنك والزئبق والزرنيخ والكروم وغيرها.‏ كما يلبي المختبر احتياجات الجهات الحكومية والشركات الخاصة في أم القيوين من خلال بناء قدرات تحليلية لمعظم أنواع الملوثات البيئية، إضافة إلى أنه سيقدم المزيد من الخدمات في المستقبل، فضلاً عن مساعدة العملاء في الاستجابة الفورية لحالات الطوارئ من خلال تقديم الخدمات الفنية المتخصصة.

ويعمل المختبر على دعم جهود مختلف الجهات في أم القيوين لتوفير بيئة صحية عالية الجودة للسكان من خلال استخدام أحدث أساليب الفحص والتكنولوجيا، والتوسع في قدراته الفنية في قياس جودة الهواء والانبعاثات الهوائية، الأمر الذي من شأنه أن يدعم الإجراءات الحكومية الهادفة إلى وضع استراتيجيات كفيلة لحماية البيئة وتحقيق الاستدامة البيئية.

حضر الافتتاح عبيد سلطان طويرش القائم بأعمال مدير عام بلدية أم القيوين، وميثاء جاسم شافي مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة، والمهندس يوسف المنصوري مدير قطاع الشؤون الهندسية، وجمال الحمومي مدير مكتب رئيس الدائرة.