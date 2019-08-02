الامارات | محمد بن راشد: علمتني الحياة أن أبادر.. وسيلحق بي الآخرون

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: علمتني الحياة أن أبادر.. وسيلحق بي الآخرون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ضمن سلسلة «علمتني الحياة»، التي ينشرها سموه على صفحته على موقع «تويتر»، أن اختلاق الأعذار يتنافى مع الإصرار على تحقيق الإنجاز، وأن الآراء الصحيحة لا تخضع لعوامل التغيير. وتابع سموه أنه لا ينتظر رأياً ممن يسعى إلى تحطيم الآخرين.

وقال سموه عبر صفحتة الرسمية: «علمتني الحياة ألا أنتظر إنجازاً من شخص يجيد اختلاق الأعذار.

ولا أنتظر رأياً من شخص يجيد التلون.. ولا أنتظر أفكاراً من شخص يجيد تحطيم أفكار الآخرين.

علمتني الحياة ألا أنتظر أحداً، بل أبادر.. وسيلحقني الآخرون».