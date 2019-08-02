الامارات | «فرحتهم.. فرحتنا» في عجمان بمناسبة «الأضحى»

شكرا لقرائتكم خبر عن «فرحتهم.. فرحتنا» في عجمان بمناسبة «الأضحى» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت جمعية الإحسان الخيرية بعجمان مبادرة «فرحتهم.. فرحتنا»، ضمن سلسلة المبادرات والفعاليات التي تتبناها الجمعية التي تهدف إلى إسعاد الأيتام، وتوفير احتياجاتهم، عبر توزيع «عيدية اليتيم» عليهم.

كما بدأت «الإحسان» في توزيع مشروع «كسوة العيد»، الذي يعد من المشروعات الرئيسة التي تنفذها الجمعية لمصلحة الأيتام والأسر المتعففة، فيما استفادت 3000 أسرة من مشروع «لحوم الأضاحي»، حيث تم توزيع الكوبونات على الأسر المتعففة المقيّدة في سجلات الجمعية، على أن يتم استلام اللحوم خلال الأيام التي تلي عيد الأضحى.

توزيع الكوبونات على الأسر المتعففة. من المصدر