الامارات | سرقة كابلات وأجهزة بـ 9 ملايين درهم من مصنع زجاج في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة كابلات وأجهزة بـ 9 ملايين درهم من مصنع زجاج في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغل حارسا أمن عملهما في مصنع للزجاج والألومنيوم بمدينة دبي الصناعية وسهلا سرقة كابلات كهربائية ومكائن وأجهزة بنحو تسعة ملايين درهم، بمشاركة متهمين آخرين، وخامس حاز المسروقات دون أن يشارك في السرقة، وقبضت شرطة دبي على المتهمين وأحالتهم إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمتهم.

وأفاد ضابط من شرطة دبي في تحقيقات النيابة بأن بلاغاً ورد عن حادث سرقة كابلات وأغراض أخرى، من مستودعات إحدى الشركات في مدينة دبي الصناعية، وبالانتقال إلى الموقع تبين أن المستودعات محاطة بسور، ولها باب رئيس مكلف بحراسته شخصان يتناوبان خلال اليوم، فتم استدعاء الحارس الأول، وبمواجهته بالأدلة والاتهامات أقرّ بأنه وشركاءه باشروا في قطع الأسلاك على مدار شهرين، ثم سمح للمتهم الخامس (هارب) بتحميلها في مركبة، وحصل في المقابل على 25 ألف درهم، لافتاً إلى أنه تعرف إلى المتهم الهارب من خلال حارس أمن سابق في المكان، وهو المتهم الثاني الذي قبض عليه واعترف بأنه شارك في سرقة مستودعات الشركة ست مرات سابقة، لمصلحة المتهم الهارب، وحصل على 45 ألف درهم مقابل ذلك، حول معظمها إلى بلاده.

وأضاف الشاهد أن التحقيقات كشفت تسهيل حارسي الأمن سرقة المستودعات من قبل المتهم الهارب، وتم التوصل إلى الشخص الذي كان يشتريها، كما تم ضبط متهم رابع كان يشارك في السرقة.