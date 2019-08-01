الامارات | اعتباراً من اليوم.. لا سجائر في السوق دون طابع ضريبي رقمي

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتباراً من اليوم.. لا سجائر في السوق دون طابع ضريبي رقمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه اعتباراً من اليوم الخميس الأول من أغسطس 2019، سيتم منع بيع وتداول وحيازة جميع أنواع السجائر التي لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية» في الأسواق المحلية.

وطلبت من مستوردي تبغ السجائر التواصل مع تجار التجزئة والموزعين والبيع بالجملة، للتخلص من أي منتجات لا يوجد عليها طابع ضريبي رقمي، وسحبها من السوق، حسب الإجراءات المعتمدة.

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وجاء في تعميم صادر عن الهيئة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه ابتداءً من اليوم الخميس الموافق الأول أغسطس 2019، فإنه لن يسمح ببيع، أو تداول، أو استيراد، أو إنتاج أي سجائر في دولة الإمارات، ما لم تحمل الطابع الضريبي الرقمي.

وأوضحت أنه تم اعتماد نوعين من «الطوابع الضريبية الرقمية» الأول الطوابع الحمراء التي يتم تثبيتها على عبوات التبغ ومنتجاته (بما فيها السجائر)، التي يسمح بتداولها في الأسواق المحلية، وكذلك للقادمين إلى داخل الدولة عبر الأسواق الحرة، أما النوع الثاني فيتمثل في الطوابع الخضراء التي يتم تثبيتها على عبوات التبغ ومنتجاته، التي يسمح ببيعها في الأسواق الحرة للمغادرين إلى خارج الدولة.

وأكد المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية عمل الهيئة التي تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي، والإسهام في حماية المستهلكين والحفاظ على سلامة البيئة، من خلال آليات رقابية إلكترونية متطورة تتميز بالدقة والكفاءة، لتطبيق التشريعات المتكاملة التي صدرت بهذا الخصوص.