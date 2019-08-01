3 مشاركين في حملة ‎#WithGalaxy من سامسونج يفوزون برحلة من العمر للمشاركة في فعاليات إطلاق الهاتف...

أعلنت سامسونج عن فوز ثلاثة مشاركين من مستخدمي هاتف Galaxy برحلة مدفوعة التكاليف للمشاركة في فعالية الإطلاق العالمي للهاتف التالي من مجموعةGalaxy – وذلك إثر فوزهم في حملة#WithGalaxy ، التي شارك فيها الآلاف من عشاق التصوير عبر المنطقة الذين تنافسوا لالتقاط صور احترافية استثنائية باستخدام هواتف Galaxy. وسيخوض الفائزون تجربة من العمر حيث أنهم سيحصلون على فرصة حضور فعالية سامسونج العالمية لإطلاق الهاتف التالي من مجموعة Galaxy إلى جانب أهم المؤثرين من المنطقة، إضافة إلى أنهم سيكونون من أوائل الأشخاص الذين سيقومون بتجربة هاتف Galaxy الجديد .

وتتمحور حملة #withGalaxy حول مفهوم التصوير الاحترافي، وإمكانية التقاط صور احترافية من قبل المستخدمين دون الحاجة إلى كاميرا احترافية، بل فقط باستخدام هاتف Galaxy من سامسونج لإلتقاط الللحظات المميّزة. وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع توجه المستخدمين لإلتقاط الصور عالية الجودة ومشاركتها على إنستغرام على نحو متزايد. وقد تم اختيار المشاركين الفائزين من قِبل عدد من أهم المؤثرين على مستوى المنطقة كأحمد بوعركي وخليفة الهارون وخالد العامري وكريس فايد.

وقد فاز بالجائزة المشاركين التالية أسماؤهم:

⦁ دون جو مارتن (⦁ @ ⦁ grubby_grammer)

⦁ محمد عبد المؤمن (⦁ @ ⦁ mishel.green)

⦁ أحمد زبيري (⦁ @ammad12)

وقد اشترك في مسابقة #WithGalaxyمن سامسونج أكثر من 8600 من عشاق التصوير الفوتوغرافي. وتم اختيار الفائزين استنادًا إلى عناصر متعددة مثل وضوح وجودة الصور والألوان والإضاءة والتركيز وتأطير الرؤية.