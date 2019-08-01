الامارات | بالفيديو... تقليد لـ "دورية شرطة دبي" في شوارع فيتنام

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو... تقليد لـ "دورية شرطة دبي" في شوارع فيتنام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حول مواطن فيتنامي سيارته إلى مركبة تشبه دوريات شرطة دبي، إذ لفها كلياً بالشعار الجديد للشرطة، وبالألوان ذاتها، ما أعطاها شكلاً متميزاً في شوارع بلاده، وهي الحالة التي وثقها سائح خليجي بالفيديو، مشيراً إلى أنه ذهل حين شاهد السيارة مكتوب عليها "شرطة" باللغة العربية، وتشبه دوريات شرطة دبي، على الرغم من أنها تحمل اللوحات الفيتنامية.

وقال مدير الإعلام الأمني في شرطة دبي، العقيد فيصل عيسى القاسم لـ "الإمارات اليوم": "من المبهج أن يحب الناس شعار شرطة دبي، ويضعونه على سياراتهم في بلادهم، لكن تظل هناك إشكالية في إمكانية تصرف سائقها بطريقة غير مناسبة، أو ارتكابه تجاوزات بها، فضلاً عن أن شعار شرطة دبي يمثل هويتها المؤسسية، وتقليده يعد انتهاكاً للملكية الفكرية".

وأضاف أن كثيراً من السائحين يحرصون على التقاط الصور التذكارية مع دوريات شرطة دبي، خصوصاً الفارهة، خلال زيارتهم إلى الدولة، وربما يكون هذا الشخص أحدهم.. مؤكداً "من دواعي الفخر أن تتجاوز شرطة دبي كونها مؤسسة أمنية إلى أن تصبح مصدراً للسعادة، والإلهام للجمهور داخل وخارج الدولة، معرباً عن أمله في أن تتدارك الجهات المختصة في بلاده هذه الإشكالية، وتطلب منه تقنين وضع الشعار على سيارته، لأن ليس من المرفوض وضع شعار أي جهاز شرطة في العالم على السيارات الخصوصية".