الامارات | الترويج لانتخابات "الوطني" في مهرجان لـ"الرطب والعسل"

شكرا لقرائتكم خبر عن الترويج لانتخابات "الوطني" في مهرجان لـ"الرطب والعسل" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت لجنة إمارة عجمان المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات، في فعاليات مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل الذي تنظمه دائرة التنمية السياحية بعجمان في قاعة الإمارات للضيافة على مدار أربعة أيام، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.
وأكد رئيس لجنة إمارة عجمان، راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، أن المشاركة في "ليوا عجمان للرطب" تعد فرصة مثالية للجنة للترويج والتعريف بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 عبر اللقاء المباشر بزوار المهرجان، والإجابة على أي استفسار يتعلق بالعملية الانتخابية، مشيراً إلى أن الخطة الإعلامية للجنة تضع في صلب أولوياتها توعية المواطنين بالأهمية البالغة لمشاركتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وممارسة هذا الواجب الوطني بكل فاعلية وشفافية.
وأوضح رئيس لجنة إمارة عجمان أن المشاركة في المهرجان تمنح الزوار المعرفة الكاملة بالجدول الزمني للعملية برمتها، إضافة إلى مواعيد التسجيل للراغبين في الترشح لانتخابات المجلس ، و التأكد من ورود أسمائهم في قائمة الهيئات الإنتخابية، و التعرف على آلية التصويت في انتخابات المجلس الوطني الإتحادي.
ولفت السويدي إلى حرص اللجنة، عبر مشاركتها في المهرجان، على توزيع كتيبات تثقيفية توعوية شاملة تقدم صورة واضحة حول كل ما يدور في ذهن الجمهور من أسئلة، مجدداً التأكيد على الجاهزية الكاملة لضمان نجاح الانتخابات.
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