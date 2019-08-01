سلسلة أجهزة الاتصالات اللاسلكية الجديدة المتطورة ومتعددة الأوضاع تعزز التحول الذكي لقطاع السلامة...

– إستناداً إلى معرفتها العميقة في قطاع الاتصالات الخاصة، قدمت "هيتيرا" مجموعة متنوعة من أجهزة الشبكات الخاصة والاتصالات الصوتية والبيانات القصيرة السريعة والآمنة والموثوقة للعملاء في قطاع السلامة العامة. وبما أن الدمج بين الاتصالات الصوتية والبيانات، والتعاون بين الشبكات الخاصة والعامة والترابط بين كلّ من النطاقين العريض والضيق أصبحت الاتجاه السائد في مجال تطوير الاتصالات الخاصة بالمهام الحرجة، أطلقت "هيتيرا" جهاز الاتصالات اللاسلكية المتطور ومتعدد الأوضاع، "بيه تي سي 680"، للتكيف مع الديناميات الجديدة للسوق.

يعدّ الانتقال الفوري للمعلومات أمراً حيوياً بالنسبة للمستخدمين في قطاع السلامة العامة، إذ يسمح لصنّاع القرار بالانتشار السريع في اللحظات الحاسمة، لضمان سلامة موظفي الخطوط الأمامية والانجاز الفعال للمهام. في مثل هذه الحالة، لا يزال التواصل الصوتي المستقر والموثوق يعتبر الخدمة الأساسية، في حين أنه وفي بعض الحالات الأخرى، يمكن لموظفي الخطوط الأمامية التركيز بشكل أكبر على تنفيذ مهامهم باستخدام النصوص والصور ومقاطع الفيديو وحماية الاتصالات الخاصة بالمهام الحرجة بشكل أفضل بمساعدة منصة الاتصالات ذات النطاق العريض الرائدة في القطاع.

الاتصالات المتطورة ومتعدة الأوضاع الخاصة بالمهام الحرجة من خلال التقارب بين النطاقين العريض والضيق

يسلط جهاز "بيه تي سي 680" الضوء على اتصالات المهام الحرجة. وهو يسمح للمستخدمين باختبار الاتصالات الصوتية السريعة والآمنة والمستقرة. يتميّز جهاز "بيه تي سي 680" بأنه متوافق تماماً مع معيار الربط الشبكي لنظام الاتصالات الرقمي "تترا" القائم على معايير المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات، وهو يوفر خدمات الربط الشبكي ذات النطاق الضيق الأكثر تطوراً في القطاع، مثل المكالمات الجماعية والمكالمات القائمة على البث، وتخصيص رقم المجموعة الديناميكي "دي جي إن إيه"، وحزمة البيانات، والمصادقة، والتشفير عبر الأثير، والتشفير المتكامل، ويسمح بالتالي بتلبية متطلبات المستخدم بالكامل لجهة اتصالات المهام الحرجة. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر جهاز "بيه تي سي 680" خدمات الربط الشبكي للمكالمات الصوتية ذات النطاق العريض القائمة على كل من الشبكات العامة والخاصة. وهو لا يكتفي بتوسيع نطاق الاتصالات فحسب، إنما يستفيد أيضاً بشكل أمثل من البنى التحتية المتنوعة للنطاقين الضيق والعريض ذات الصلة بالسلامة العامة، ويلبي الطلب المتزايد من قبل العملاء في القطاع على خدمات النطاق العريض، إلى جانب توفير خدمات بيانات النطاق العريض المتعددة، مثل مكالمات الفيديو ، وتحميل الفيديو، والتسجيل بالوقت الفعلي. واستناداً إلى منصة الربط الشبكي للاتصالات المطورة ذاتياً من "هيتيرا"، يسمح جهاز "بيه تي سي 680" للعملاء بالتواصل عبر شبكة النطاق العريض والنطاق الضيق المتقاربتين بشكل كبير، ويوفر حلول التشفير المتكامل الرائدة في القطاع للاتصالات الآمنة.

حلول متعددة السيناريوهات

تكرّس "هيتيرا" جهودها للبحث والتطوير التكنولوجي وتطوير السوق وقد اكتسبت خلال مسيرتها خبرة واسعة في هذا المجال. ويسمح ذلك للشركة بالتكيف مع متطلبات العملاء لجهة الاتصالات في قطاع السلامة العامة في العصر الجديد، وهي تضع حلولاً متعددة السيناريوهات تتماشى مع احتياجات العملاء.

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تواجه أفراد شرطة المرور تحديات كبيرة في الحفاظ على أمن وسلامة المناطق الخاضعة لمسؤوليتهم. بالتالي، سيوفر جهاز "بيه تي سي 680"، باعتباره جهاز اتصال احترافي، مساعدة كبيرة لهم، ويسمح أماناً أفضل للاتصالات. بالنسبة للمناطق العمياء التي لا تتوفر فيها إشارات "التترا"، يتولى جهاز "بيه تي سي 680" تلقائياً التبديل بين الشبكة الخاصة والشبكة العامة لضمان الاتصالات بالوقت الفعلي مع أجهزة النطاقين الضيق والعريض الأخرى، ويضمن بالتالي عمل شرطة المرور بالشكل الأمثل. ويمكن لآلية التبديل المتطورة غير القائمة على تقنية الاستشعار أن تضمن الاتصالات المهمة بالوقت الفعلي، مما يجنّب المستخدمين الحاجة إلى تغيير الأجهزة أو تبديل الشبكات يدوياً. يشتمل جهاز "بيه تي سي 680" على خاصّية التقارب واسع النطاق بين النطاقين العريض والضيق. ويمكن للمستخدمين الاتصال بالرقم نفسه عبر شبكات النطاق العريض وشبكات النطاق الضيق، مما يجعل جهاز "بيه تي سي 680" سهل التشغيل، يتيح المكالمات الصوتية بشكل أسرع وأكثر دقة بلمسة واحدة بالإضافة إلى إدارة موحدة وفعالة.

توفر "هيتيرا" حلول الاتصالات المتطورة للدراجات النارية، بما في ذلك أجهزة اللاسلكي المتطورة متعددة الأوضاع، وسماعات الرأس المدمجة بالخوذة، والخاتم اللاسلكي ثنائي الاتجاه، مما يضمن قدرة اتصال متنقلة شاملة وموثوقة للفرق الميدانية. وفي حالات الطوارئ، تلتقط الكاميرا المدمجة في جهاز "بيه تي سي 680" الصور لجمع المعلومات من الموقع وإرسالها على الفور إلى مركز القيادة لمساعدة موظف الاتصال في تحديد الحالة في الموقع بدقة واتخاذ قرار حاسم بسرعة.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يوفر جهاز "بيه تي سي 680" الدعم لحماية أمن الفعالية الكبرى والهامة. ففي العمليات المشتركة، يعمل الجهاز مع نظام الربط الشبكي للاتصالات بشبكة النطاق العريض لتسهيل تنفيذ عمليات التحميل والتنزيل السريع لمقاطع الفيديو وخدمات الجدولة متعددة الوسائط المعقدة ، مما يسمح بتحسين كفاءة الأنشطة الأمنية في الموقع بشكل كبير. كما يساهم جهاز "بيه تي سي 680" بدعم عناصر الشرطة خلال تنفيذ مهامهم الخاصة بفضل الكاميرا المحمولة التي يمكن ان تلتقط مقاطع الفيديو بالوقت الفعلي وترسلها لتسهيل عمليات القيادة والتحكم.

من جهة أخرى، وبما أن مركز القيادة يعجز عن تحديد مكان العناصر الموجودين في المواقع الأمامية في الدوريات اليومية، خاصةً عند دخولهم المباني في المجمعات حيث تكون إشارات الأجهزة المشتركة غير مستقرة، فإن جهاز "بيه تي سي 680"، الذي يدعم خدمات تحديد المواقع عبر نظام تحديد الموقع العالمي ("جي بيه إس")، ونظام "بايدو" للملاحة بالأقمار الصناعية ("بي دي إس")، ونظام "غاليليو" للملاحة بالأقمار الصناعية، ونظام "غلوناس" للملاحة بالأقمار الاصطناعية، ونظام الأقمار الاصطناعية العاملة بمبدأ شبه السمت "كيو زد إس إس"، وبمساعدة المحطة القاعدية أو تقنية تحديد المواقع باستخدام الشبكات اللاسلكية "واي فاي"، يُمكنه التبديل بسلاسة ما بين المناطق الداخلية والخارجية لتحقيق تتبع وتسجيل مستمرين للموظفين في الخطوط الأمامية في جميع المناطق. وعند وجود المستخدمين في مناطق مفتوحة، يمكن لمركز القيادة أن يحدد موقعهم بسرعة وبدقة، كما يمكنه تعقب حركتهم بشكل مستمر في المواقع الداخلية من خلال المحطات القاعدية أو تقنية تحديد المواقع باستخدام الشبكات اللاسلكية "واي فاي".

لقد ركزت "هيتيرا" دائماً على الابتكار المستقل لتلبية طلبات العملاء ولمواصلة إبتكار منتجات وتطبيقات مبتكرة للعملاء في القطاع. وبعدما حظيت أجهزة الاتصالات اللاسلكية المتطورة متعددة الأوضاع من "هيتيرا" بالإعتراف والتقدير من قبل السوق والمستخدمين على حد سواء، أصبحت هذه الأجهزة واسعة الانتشار والاستخدام في قطاعات السلامة العامة، والمطارات، والطاقة الكهربائية، والطاقة، مما يسمح بخلق قيمة كبيرة ومستمرة للعملاء. وخلال حفل توزيع جوائز الاتصالات الدولية الحرجة 2019، الذي أقيم في ماليزيا، حصل أول جهاز للاتصالات اللاسلكية المتطورة ومتعددة الأوضاع من "هيتيرا" على جائزة "أفضل جهاز جديد بتقنية التطور طويل الأمد أو جهاز هجين" إعترافاً بالتصميم الممتاز والمبتكر للمنتج والتطبيق على النطاقين العريض والضيق.