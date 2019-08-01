كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما الجديد في أطول سباق صحراوي بالعالم في دبي هذا العام؟

من المتوقع أن يتنافس عدد من أبرز المتسابقين في العالم في الدورة الثانية من سباق المرموم في دبي، وهو أطول سباق صحراوي في العالم، والمقرر عقده في محمية المرموم الصحراوية في الفترة من 9 إلى 13 ديسمبر.

ويتم تنظيم السباق تحت مظلة مجلس دبي الرياضي، حيث يجري المتسابقون لمسافة 300 كيلومتر من التضاريس الصحراوية الصعبة للحصول على حصة من محفظة الجوائز البالغة 100 ألف دولار.

وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: “كانت النسخة الأولى من السباق واحدة من أبرز الأحداث الرياضية في دبي في عام 2018، حيث استقطبت نخبة من المتسابقين من 48 دولة مختلفة شاركوا في واحدة من أكثر التحديات صعوبة في العالم”.

وأضاف “تمت زيادة المسافة إلى 300 كيلومتر للنسخة الثانية من Al Marmoom Ultramarathon، وتأتي في شهر ديسمبر. كنت هناك كل يوم في المرموم في ديسمبر الماضي وكانت الروح الإيجابية رائعة، لذا، أنا بالتأكيد أتطلع إلى هذه النسخة الثانية الأكبر والأكثر صعوبة من السباق”.

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وإلى جانب المسافة التي لا تضاهى والتي تبلغ 300 كيلومتر، يوفر السباق مسافات أقصر: 110 كيلومترات و 50 كيلومترًا، بهدف تشجيع المتسابقين على المشاركة. وسيحصل الفائزون في السباقات الثلاثة على جوائز مالية، بالإضافة إلى الميداليات، بحسب خليج تايمز.

وقالت روث ديكنسون مديرة الفعاليات: “تعد دولة الإمارات موطناً لبعض المتسابقين الأكثر خبرة في العالم في الصحراء، ونحن نشجع المتسابقين على الدخول في المسافات الثلاثة بالإضافة إلى مشاركات الفرق لمسافة 50 كم. “

للتسجيل في Al Marmoom Ultramarathon، اذهب إلى رابط تسجيل الموقع: http://ultramarathon.ae/ultrarunner.html