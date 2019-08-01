كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن طيران الإمارات تقدم قريباً إمكانية الحجز المسبق لوجبات الطعام

يسأل طاقم الطائرة عادة عن الوجبة المفضلة التي يرغب المسافرون بتناولها، وفي بعض الأحيان تنفذ وجبات معينة، مما يضطر بعض المسافرين إلى تناول وجبات لا يحبون تناولها.

إلا أن طيران الإمارات وجدت حلاً لهذه المشكلة، من خلال توفير إمكانية الحجز المسبق لوجبات الطعام، وهذا يعني أن وجبتك المفضلة ستكون مضمونة على الرحلة.

وعند تقديم الخدمة، سيتمكن ركاب طيران الإمارات من تحديد خيار وجباتهم بين خمسة أيام و 24 ساعة قبل الرحلة المحددة. ولن تشعر بالجوع إذا لم تقم بالحجز المسبق، حيث سيظل هناك خيار لطلب وجبتك أثناء الرحلة، بحسب موقع واتس أون.

وعلى الرغم من عدم تأكيد موعد الإطلاق، إلا أن جوست هيميجير، نائب الرئيس الأول لطيران الإمارات قال إن طيران الإمارات “ستقدم وجبات مسبقة الطلب في مرحلة ما، في وقت لاحق من هذا العام”.

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وجاءت هذه التعليقات كجزء من نقاش أوسع نطاقًا تحدث فيه جوست هيميجير عن التزام الشركة بجعل الطعام الذي يتم تقديمه أثناء الرحلة صحيًا والحد من إهدار الطعام.

وذكر هيميجير أيضًا أنه عند إطلاق الدرجة الاقتصادية الممتازة، سيكون الركاب قادرين على اختيار وجباتهم من عروض درجة رجال الأعمال.

ويتوفر خيار طلب الوجبات النباتية والوجبات الغذائية الخاصة مسبقًا عند حجز رحلة على طيران الإمارات.