كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن متحف فني للرسومات ثلاثية الأبعاد قريباً في دبي

من المقرر أن افتتاح وجهة جذب في دبي قريبًا، حيث ترحب المدينة بأول متحف للخدع ثلاثي الأبعاد.

وتعد 3D World Dubai، التي تزيد مساحتها عن 21000 قدم مربعة، الأكبر من نوعها في العالم، عندما تفتح في سبتمبر، قبالة شارع الشيخ زايد، بالقرب من محطة نور الإسلامية للمترو (بجانب من الواحة مول).





مع أكثر من 160 عملًا فنيًا وتسع مناطق مختلفة: بما في ذلك Fantasy Land and Animal Kingdom، تدعو 3D World Dubai الزائرين للولوج إلى داخل الأعمال الفنية ليصبحوا جزءًا من عالمها النابض بالحياة، بحسب موقع واتس أون.

وستكون هناك تسع مناطق، ولكل منها له موضوع مختلف: الوهم، العربية، المصرية، عالم الماء، مملكة الحيوان، عالم الروائع، الخيال، فورست، الفكاهة.



