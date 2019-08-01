كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن لماذا تحتاج الأبنية في الإمارات إلى كاشفات دخان؟

قال خبراء في السلامة من الحرائق إن المستأجرين والملاك في الإمارات بحاجة إلى التأكد من تثبيت أجهزة الكشف عن الدخان لمنع حدوث المزيد من الوفيات الناجمة عن الحرائق.

وتم تقديم قانون على مستوى البلاد حول تركيب هذه الكاشفات في العام الماضي. ومع ذلك، لا يزال هناك لغط حول من المسؤول عن تركيب كاشفات الدخان وأجهزة إنذار الحريق في الممتلكات الجديدة، وكذلك تحديثها في المباني القديمة.

وقال خبراء الصناعة إن المستأجرين وأصحاب العقارات بحاجة إلى العمل معا لمعالجة هذه القضية، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وسلطت موجة من الحوادث الأخيرة الضوء على مدى حماية المباني السكنية والفلل، ويوم الأحد، توفيت فتاة تبلغ من العمر ثمانية أشهر في حريق في فيلا في منطقة البرشاء بدبي، وتم سحب ثمانية أشخاص يوم الأربعاء من مبنى مشتعل في عجمان، وحث رئيس إدارة الإطفاء في الإمارة أصحاب المنازل على التأكد من أن تشغيل أجهزة الإنذار.

وقال أندي دين ، رئيس الواجهات في شركة WSP الهندسية: “من الضروري للغاية أن تكون لدينا الأدوات المناسبة لتنبيه السكان، خاصة عندما النوم، وعادة ما يكون من السهل تثبيت الكاشف بنفسك وفي معظم الحالات يمكن إعادة تجهيز المباني بسهولة تامة”.

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وأكد دين على العامل الأكثر أهمية هو التأكد من أن المنزل آمن، بغض النظر عمن هو المسؤول عن تثبيت الجهاز.

وأضاف “إذا كنت أعيش في منزل أو شقة مع عائلتي، لن أفكر مرتين في الخروج لشراء بعض أجهزة الكشف عن الدخان لتثبيتها في منزلي”.

وقال خبير آخر إن جميع أصحاب المصلحة من مطوري العقارات وأصحاب العقارات والمستأجرين وأصحاب المنازل عليهم التزام أخلاقي تجاه ضمان سلامة السكان.

وقالت إيما باتون، الشريك الإداري في شركة استشارات عقارية “تقع على عاتق المستأجرين مسؤولية التأكد من أن النظام الصحيح مطبق، ويجب عليهم التوجه إلى المالك وإخباره بضرورة ترقية الجهاز إذا لزم الأمر”.