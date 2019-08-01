كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| سيارة إم جي 5 قريباً في الإمارات بسعر 36 ألف درهم

ستتوفر MG الجديدة كلياً في الإمارات والشرق الأوسط في شهر أغسطس بسعر 9000 دولار أميركي (36000 درهم) فقط.

النموذج المذكور هو MG5، وتشتمل على شاشة تعمل باللمس مقاس 10.1 بوصة على وحدة التحكم المركزية، وإمكانية الدخول بدون مفتاح، بالإضافة إلى كاميرات الرؤية الخلفية والمحيطية.

وتم تزويد السيارة بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر بقوة 118 حصان، ويمكنك أيضًا الحصول على مجموعة من مساعدات برنامج التشغيل المضمنة في السعر.

وتمتلك الشركة الصينية SAIC Motor الآن السيطرة على علامة MG التجارية وهذه الأسعار هي بيان واضح بأنها تريد شراء منتجاتها ورؤيتها على طرق الخليج، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

Advertisements

توم لي، العضو المنتدب لشركة SAIC Motor Middle East يقول “إن وصول سيارة MG5 الجديدة كلياً هي إشارة أخرى على التزامنا بمشتري السيارات في الشرق الأوسط”.

وأضاف “لقد حققت MG Motor بصماتها بشكل مطرد على مدار العامين الماضيين من خلال تقديم مجموعة متنوعة من النماذج للعملاء بشكل متزايد.”