عمر العلماء يحضر حفل قنصلية المغرب بذكرى يوم العرش

دبي (وام) حضر معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي مساء أمس الأول، الحفل الذي أقامته القنصلية العامة للمملكة المغربية بدبي، بمناسبة ذكرى يوم العرش، كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق أبراج الإمارات بدبي الشيخ جمعة بن أحمد بن جمعة آل مكتوم، وقناصل الدول العربية والأجنبية، وعدد من كبار الشخصيات من الإمارات والمغرب وأبناء الجالية المغربية. وألقى عبد الرحيم رحالي القنصل العام للمملكة المغربية بدبي كلمة، أشاد فيها بالعلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، مشيراً إلى المسيرة التنموية الشاملة التي انتهجها المغرب منذ تولي جلالة الملك محمد السادس العرش.

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