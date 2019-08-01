«زايد العليا» تعزز رعاية «أصحاب الهمم»

أبوظبي (وام)

وقعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل، بهدف تعزيز أواصر التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة، وإنشاء قنوات تعاون بين الجانبين للإسهام في تقديم الخدمات العلاجية التأهيلية، وتقديم الدعم الطبي والعلاجي، وتحسين مستوى الرعاية الصحية لـ «أصحاب الهمم» منتسبي المؤسسة.

وتشمل المذكرة تنفيذ عملية ربط إلكتروني بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومركز كامبريدج تعد الثالثة مع مركز رعاية طبية متخصص، واستخدام المركز لنظام «وجهتنا» لإدخال البيانات الخاصة بأصحاب الهمم التابعين للمؤسسة ومتابعة حالاتهم، وتشترك المؤسسة مع المركز في وضع الخطط العلاجية المطلوبة لمنتسبيها أصحاب الهمم، واعتمادها والالتزام بها ومتابعتها بتقارير مفصلة خلال فترات زمنية متعارف ومتعاقد عليها، وقع المذكرة عن المؤسسة عبد الله الحميدان الأمين العام، وعن المركز الدكتور هاورد بودولوسكي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

وتلتزم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم من خلال مذكرة التفاهم التي تستمر لمدة عامين بتحديد الأشخاص والفئات المستهدفة لديها، عقب تقييم الحالة، ووضع الخطة العلاجية التأهيلية المطلوبة، وتمكينهم من الدعم العلاجي لدى المركز والذي يشتمل بشكل مبدئي على العلاج الطبيعي والوظيفي وعلاج النطق، والتغذية، وصعوبات البلع، والعلاج المائي.

كما تقوم المؤسسة بدعم التعاون المشترك مع المركز، بإتاحة الاستفادة الطبية المقدمة من الطبيب الاختصاصي لدى المركز لعمل الاستشارات لمنتسبي المؤسسة، والاطلاع على الخطة الدوائية لهم، ومتابعتهم بالتعاون مع أسرهم، فضلاً عن الاستفادة من خدمة استشارات التغذية من قبل المركز، وذلك عن طريق التقييم من الناحية الغذائية، وتقديم الاستشارات والنصح لبعض الحالات وخاصة في موضوع التغذية العلاجية.

ويلتزم مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل باستقبال أصحاب الهمم المرشحين من المؤسسة، لتقديم الدعم والرعاية الطبية اللازمة لهم، وإجراء الفحوص الطبية الدورية والبرامج الصحية التوعوية من خلال المركز، وتوفير وسائل نقل منتسبي المؤسسة من وإلى المركز، والالتزام بعمليات وسياسات ومؤشرات التقييم والأداء الخاصة بالمؤسسة.

وقال بسام الصياد المدير التنفيذي للعمليات في مركز كامبريدج: «نتطلع للارتقاء سوياً بمستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، واضعين خبراتنا التأهيلية والتقنية في خدمة هذه الشريحة الهامة من المجتمع».