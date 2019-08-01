عمار النعيمي يؤكد على تعزيز التراث والهوية الإماراتية

عجمان (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، أن مهرجان «ليوا عجمان للرطب والعسل» يعزز التراث الإماراتي والهوية الإماراتية من خلال إبراز أهمية المنتجات الزراعية التي شكلت جزءاً من حياة الإماراتيين منذ القدم والمحافظة على استدامتها للأجيال القادمة، مثمناً جهود دائرة التنمية السياحية في تنظيم هذه الفعاليات السنوية التي تزيد من الحركة السياحية في الإمارة.

وأشار سموه إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالاحتفاء بالتراث الإماراتي وإبرازه أمام المواطنين والمقيمين والزوار، تشكل أساساً ملهماً لحكومة عجمان ولمختلف الجهات الحكومية في الإمارة من أجل التأكيد على أن التقدم والتطور الحضاري والعمراني يتزامن مع التمسك بعادات وتقاليد الآباء والأجداد.

جاء ذلك، خلال افتتاح سموه الدورة السادسة من «مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل 2019» الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في مركز الإمارات للضيافة ويستمر حتى السبت المقبل 3 أغسطس الجاري، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة.

وشدد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على ضرورة استمرار التعاون والانسجام والتواصل بين الجهات المشرفة والمشاركة حتى يستمر نجاح المهرجان الذي حققه في الأعوام الماضية، وكان له أبلغ الأثر في ظهور المهرجان بهذا المستوى الراقي وفي ترسيخ فعالياته، والوصول به إلى التميز والتطور والتجدد.

وأكد أن مثل هذه المهرجانات يشجع على زيادة عدد السياح إلى الإمارات للتعرف على اهتمام أبناء الدولة بإنتاجهم الزراعي والسعي إلى الاحتفاء به من خلال زيارتهم لتلك المهرجانات ونقل انطباعاتهم إلى ذويهم ومواطنيهم في بلدانهم، مما يشجعهم على زيارة دولة الإمارات للتعرف على عاداتها وتقاليدها وشواطئها وصحرائها وأسواقها ومنتجعاتها السياحية المختلفة.

وتفقد سموه ومرافقوه من كبار الحضور أجنحة وأقسام المعرض المختلفة والالتقاء مع منتجي العسل والمزارعين والمشاركين والعارضين لأجود أنواع الرطب والحمضيات والاستماع إلى قصص النجاح في إنتاج التمور والاهتمام بزراعة النخيل وإنتاج العسل. وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، أن المهرجان يأتي استمراراً للجهود الكبيرة التي بذلها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في تقديم أشكال الدعم كافة للمهرجانات والفعاليات التراثية والثقافية التي تسهم في خدمة التوجهات الاستراتيجية للإمارة.

من جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغيّر المناخي والبيئة أن مهرجان ليوا عجمان للرطب هو أحد أهم الفعاليات السنوية الوطنية التي تعنى بزراعة النخيل وإنتاج التمور والرطب، وأضيف هذا العام للمهرجان ولأول مرة مشاركة منتجي العسل من المزارع الإماراتية والتي تعمل على توفير مجموعة من أنواع العسل عالية الجودة، مشيداً معاليه بحرص القيادة الرشيدة على الاهتمام بدعم وتطوير الممارسات الزراعية واستخدام أفضل التقنيات في إنتاج التمور والعسل.

وفي نهاية حفل الافتتاح، كرم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي وإلى جانبه الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، لدعم معاليه مثل هذه المهرجانات، وتوفير كافة السبل لإنجاح فعالياتها. كما تم تكريم الرعاة الرئيسين والرسميين ومجموعة مميزة من الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة.