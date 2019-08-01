«إعلامي الشارقة» يوقع وثيقة «مدينة صحية»

الشارقة (الاتحاد) وقع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على وثيقة «الشارقة مدينة صحية»، وذلك في مقر المكتب، بحضور كل من الدكتور عبد العزيز المهيري، مدير عام هيئة الشارقة الصحية ورئيس اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة، وطارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وكان المكتب قد استقبال وفد «الهيئة» برئاسة الدكتور عبد العزيز المهيري والذي قال بالمناسبة: «تهدف وثيقة الشارقة مدينة صحية إلى توحيد جهود جهات ومؤسسات الإمارة لتوفير بيئة صحية شاملة ومستدامة اجتماعياً، واقتصادياً وصحياً من خلال توفير أفضل الممارسات الصحية والبيئية»، لافتاً إلى أن «رؤية البرنامج هي جعل الإمارة نموذجاً عالمياً للمدن الصحية تحتذي به مدن العالم من خلال تبني مجموعة من القيم أبرزها الشراكة المجتمعية، والتنمية المستدامة والعدالة والكفاءة والجودة والشفافية».

وثمن طارق سعيد علاي حرص هيئة الشارقة الصحية على تطبيق أفضل الممارسات الصحية العالمية وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤكداً أهمية دور المكتب في دعم برامج «الشارقة مدينة صحية».

وأثنى علاي دور اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة في ترسيخ مكانة الشارقة مدينة صحية عالمياً، الأمر الذي يعكس الإنجازات النوعية التي تم تحقيقها بعد حصول الإمارة على لقب «مدينة صحية» الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة.

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