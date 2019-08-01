«السلامة الغذائية» تنفذ 41 فعالية مجتمعية في عام التسامح

أبوظبي (الاتحاد) نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ممثلة ببرنامج الخدمة المجتمعية «عون»، في النصف الأول من العام الجاري، 41 فعالية مجتمعية وتطوعية بمشاركة أكثر 500 متطوع ومتطوعة من موظفيها قدموا خلالها 1242 ساعة تطوعية، استهدفت فئات مختلفة من المجتمع، بقيمة بلغت نحو 86 ألف درهم من إسهامات الموظفين وإيرادات الفعاليات الخيرية التي قاموا بتنظيمها.

وأكد المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم الهيئة أهمية برنامج «عون» في تأصيل قيم العمل التطوعي، وجعلها ركناً أساسياً في العمل المؤسسي وسمة بارزة لموظفي «الهيئة»، حيث شهد البرنامج خلال النصف الأول من عام التسامح مشاركة أكثر من 500 متطوعٍ من موظفي «الهيئة»، ساهموا في تنفيذ 41 فعالية مجتمعية منها 56% تثقيفية و44% إنسانية وخيرية.

وكشف القاسمي عن أبرز البرامج التي نفذتها الهيئة من خلال برنامج عون، وتضمنت كفالة 8 أيتام، ودعم 8 مشاريع خيرية أخرى، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وتسيير رحلة عمرة لعشرة أشخاص من جنسيات مختلفة، بالتعاون مع فريق فخر أبوظبي التطوعي، إلى جانب دعم 10 مشاريع خيرية، بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية، إلى جانب دعم جهود جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، والمساهمة في توفير بعض احتياجاتها.

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