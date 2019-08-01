جائزة «مبتكرون دون 35» تتلقى ترشيحات الشباب العرب

دبي (الاتحاد) أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل و«إيمتيك مينا» للتقنيات الناشئة استمرار تلقي الترشيحات لجائزة «مبتكرون دون 35» العالمية من «إم آي تي تكنولوجي ريفيو»، لغاية يوم السبت 10 أغسطس 2019، لتعلن نتائجها خلال أعمال الدورة الثانية من مؤتمر «إيمتيك مينا» للتقنيات الناشئة، الذي تستضيفه دبي يومي 4 و5 نوفمبر 2019.

وتهدف المبادرة التي أطلق دورتها الأولى في يوليو 2018، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، إلى تسليط الضوء على قصص نجاح المبتكرين العرب الشباب دون 35 عاماً من مختلف أنحاء العالم، وإبراز إنجازاتهم المبتكرة في العديد من القطاعات الحيوية.

وأعلنت الجائزة تلقي مئات الترشيحات لنخبة من الشباب العرب من مؤسسات وجامعات عربية وعالمية وشركات ناشئة ومؤسسات وهيئات حكومية من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر وسوريا والمغرب وتونس والجزائر والسودان والكويت وعمان وفلسطين، إضافة إلى ترشيحات من طلاب وباحثين ورواد أعمال عرب يقيمون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا وألمانيا.

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