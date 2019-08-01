54 يوماً تفصل رائدي الفضاء الإماراتيين عن الانطلاق

أمنه الكتبي (دبي)

يخضع رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي إلى مجموعة تدريبات في مركز «يوري غاغارين» في «مدينة النجوم» في روسيا، قبل الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية مع طاقمي المهمة الرئيسي والبديل، إذ يفصلهما قرابة 54 يوماً من الآن، عن موعد انطلاق مركبة «سويوز أم أس 15» إلى محطة الفضاء الدولية.

نشر سلطان النيادي تجربته عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام ذكر فيها: «وصلنا اليوم إلى ارتفاع 40 كم حيث يبلغ الضغط الجوي حوالي 0، وجلست لمدة ساعتين داخل الغرفة المفرغة أضع ثقتي في بدلة السوكول»، مؤكداً أن «التجربة مخيفة ولكنها مجرد مساحة من الفضاء».

وسيخضع رواد الفضاء المشاركون في مهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية، لمجموعة من الفحوصات الطبية الضرورية لقياس مستوى اللياقة البدنية والذهنية بناء على معايير عالمية قبيل تنفيذ المهمة. واجتاز رائدا الفضاء الإماراتيان في الأشهر الماضية تدريبات مختلفة منها النجاة في البرد القارس في إحدى غابات العاصمة الروسية موسكو لتدريب رواد الفضاء على البقاء على قيد الحياة في ظروف الشتاء القاسية ودرجات الحرارة التي تنخفض عن الصفر المئوي.

وتهدف هذه التدريبات إلى تزويد رواد الفضاء بعدد من المهارات التي تمكنهم من البقاء لثلاثة أيام على الأقل في بيئة بالغة القسوة في حال انحراف كبسولة الهبوط عن مسارها واضطرارها للهبوط في مناطق أو غابات غير مأهولة شديدة البرودة، وذلك باستخدام معدات وأجهزة موجودة على متن الكبسولة. ويتعلم رواد الفضاء خلال هذه التدريبات على كيفية الخروج من الكبسولة بطريقة صحيحة، وكيفية بناء نوعين من المأوى، ومهارات الإسعافات الأولية، والتعامل مع الضغوط، وإدارة الموارد المتاحة في البيئة المحيطة، والتواصل مع فرق البحث والإنقاذ من حيث الإشارات المرئية كالمشعل الحراري والاتصال اللاسلكي، وهي تدريبات إلزامية يتعين على جميع رواد الفضاء المرور بها. وتحتوي مدينة النجوم على أجهزة الطرد المركزي الفضائية، التي تحاكي الضغط الذي يتعرض له رائد الفضاء أثناء انطلاق الصاروخ الفضائي، إذ يتم تسريع دوران هذا الجهاز إلى 128 ألف كم/‏‏الساعة خلال 5 دقائق، كما تضم المدينة مختبرا مائيا، وهو عبارة عن آلة تشبه الغواصة، مثبتة على منصة، يدخلها رواد الفضاء ويتم إنزالها إلى الماء على عمق 9 أمتار ويتم تدريب رواد الفضاء على الخروج منها تحت الضغط في ظروف تشابه الفضاء الخارجي.

وفي مركز الفضاء يتدرب الرواد على مراكب سويوز وبروغريس، ويضم هذا المركز أيضا نسخة عن محطة الفضاء «مير» لتدريب الرواد أيضاً.

بدلة الرواد

تتضمن مكونات بدلة رواد الفضاء خوذة تحتوي على أقنعة للرؤية ولا يتسرب منها هواء الأكسجين، بالإضافة إلى أسطوانة أكسجين أساسية، وأخرى للاحتياط، وأخرى للسير في الفضاء وأكياس ممتلئة بالأكسجين، ويتم نفخها بشكل تلقائي عند انخفاض الضغط الجوي.

كما تتضمن جهازاً للتحكم في الحركة والدوران من خلال ذراع إلكتروني وحذاءً ثقيلا يساعد على توازن الإنسان، والسير في الفضاء وقفاز خاص، وقميص، وبنطلون مصنوع من النايلون الخفيف، والألمنيوم، وبعض المواد المطاطية القطنية.