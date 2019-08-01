أبوظبي تحتضن المنتدى الحضري العالمي فبراير 2020

أبوظبي (وام)

بحثت دائرة التخطيط العمراني والبلديات وموئل الأمم المتحدة موضوع تنظيم المنتدى الحضري العالمي العاشر في أبوظبي خلال الفترة بين 8 و13 فبراير 2020، والذي يُعتبر واحداً من المنتديات المرموقة التي تهتم بمناقشة قضايا مستقبل التنمية الحضرية المستدامة في مختلف أرجاء العالم حيث تشرف على تنظيم نسخته العاشرة دائرة التخطيط العمراني والبلديات كأول دولة عربية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط تستضيف هذا المنتدى وذلك بشراكة مع موئل الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال لقاء معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، بميمونة محمد شريف، المدير التنفيذي لموئل الأمم المتحدة التي تزور حاليا أبوظبي. وأكد معالي الأحبابي أهمية تنظيم المنتدى للدائرة وجميع الأطراف المعنيين بالتطوير العمراني المستدام مما يشكله من فرصة لعرض التصور الريادي والاستشرافي للقيادة الرشيدة ورؤيتها الاستراتيجية فيما يرتبط بسعيها نحو تبني منهجية تطوير عمراني متكاملة، ومشاركة وجهات النظر ومناقشاتها مع المتخصصين في التنمية الحضرية في العالم فيما يشكل منصة عالمية لوضع تصورات المختصين وآرائهم حول التحضر المستدام الشامل للمستوطنات البشرية.

وقال: «إن استضافة أبوظبي لفعاليات المنتدى تدعم جهودنا الرامية إلى تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، فضلاً عن إتاحة الفرصة لنا للاضطلاع بدور مهم في تعزيز الابتكار والثقافة».

وأكدت شريف، أن الإمارات، ولاسيما العاصمة أبوظبي، تحظى بتقدير دولي واسع بالنظر لما بذله القائمون على قطاع التطوير العمراني من جهود، وتبنيهم لرؤية مبتكرة هدفت إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة، خصوصاً بعد التحول الهائل نحو التحضر الذي شهدته الإمارة في وقت قياسي.

وتتضمن الفعاليات جلسات حوارية وندوات يتبادل خلالها الخبراء من القطاعين العام والخاص، والمهتمون والأكاديميون الآراء حول السبل المثلى للتنفيذ الفعّال للتنمية الحضرية المستدامة بما يصب في تعزيز القيمة المضافة لما بدأته دائرة التخطيط العمراني والبلديات.