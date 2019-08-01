البعثة الرسمية للحج تغادر إلى الأراضي المقدسة اليوم

إبراهيم سليم، وام (أبوظبي)

تغادر البعثة الرسمية للحج إلى الأراضي المقدسة اليوم من مطار أبوظبي، وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس البعثة الرسمية للحج، وجود تنسيق مع السلطات السعودية، فيما يتعلق بحجاج الدولة، بحيث يتم إنهاء إجراءات الحجاج خلال أقل من ساعة في المطارات التي تستقبل الحجاج، مشيداً بجهود المملكة العربية السعودية ووزارة الحج والعمرة في المملكة في حسن التنظيم والاستعداد والاستضافة، وبذلها الجهود الكبيرة، للتيسير على الحجاج في جميع مراحل الحج، منذ وصولهم، والسهر على راحة الحجيج، وتلبية متطلباتهم كافة، بوجه عام منذ الوصول وحتى المغادرة بعد أداء الفريضة.

وتقدم الكعبي بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، على دعمهم ومتابعتهم الحثيثة، وتوفير كل الإمكانات المتاحة لخدمة حجاج الدولة.

وقال الكعبي لـ«الاتحاد»: «البعثة الرسمية تتوجه إلى الأراضي المقدسة للتأكد من إنهاء جميع إجراءات استقبال الحجاج، والبالغ عددهم 6 آلاف و218 حاجاً، والالتحاق بالبعثة التحضيرية، واستكمال بقية الأعمال والقيام بالمهام المسندة إليها لاستقبال وضمان راحة حجاج الدولة، بالتعاون مع أصحاب الحملات، وكذلك التفتيش على الحملات، والتأكد من وصول جميع الحجاج».

ودعا الكعبي حجاج الدولة، إلى ضرورة التأكد من الحصول على تصريح الحج وحمله أثناء تحركهم، نظراً لوجود نقاط تفتيش، وكذلك التأكد من أخذ التطعيمات اللازمة والموصى بها قبل التحرك للأراضي المقدسة، كما دعا أصحاب الهمم إلى التأكد من أخذ المرافقين لهم لأداء فريضة الحج لمساعدتهم في التحركات وأداء المناسك.

وشدد الكعبي على أهمية تجنب الازدحام في أي مكان وأي وقت، وعدم التعرض للشمس، حفاظاً على سلامة الحجاج، وتأدية المناسك في أوقات غير أوقات الذروة أو درجات الحرارة العالية، وأن الحملات تختار الأنسب للحجاج بما يضمن سلامتهم، كما دعا الحجاج إلى التواصل المباشر سواء مع البعثة الرسمية أو أصحاب الحملات مباشرةً لأي استفسار.

وأكد الكعبي على حجاج الدولة التقيد بحمل التصاريح والبطاقة التعريفية الخاصة بكل حاج حتى أثناء دخول المخيمات لوجود نقاط تفتيش.

كما تقوم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بتشكيل طواقم بعثة الحج الرسمية بالتنسيق والتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات في الدولة ومن أهمها وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ويتم اختيار نحو مائتي عنصر متخصص في مهامه موزعين على 8 لجان شرعية وطبية وإدارية وإعلامية ومالية وخدمية تتواصل مع الحملات.

وأضاف: تعاقدنا هذا العام ولأول مرة مع شركة سعودية «بيت التموين السعودي» لتقدم وجبات جاهزة لحجاج الدولة وفق مواصفات عالمية، وفيما يتعلق بالوضع في مخيمات منى وعرفات شهد هذا العام تجهيز خيام جديدة ذات مواصفات عالمية تستخدم للمرة الأولى من أجل راحة حجاج الدولة ومزودة بمكيفات بدرجة تبريد 200%، ولأجل راحة الحجاج تمت زيادة عدد دورات المياه وتبريدها أيضاً بصورة مختلفة عن الأعوام الماضية بزيادة 220 حماماً عن السنوات السابقة.

وأشار إلى أنه للمرة الأولى يتم إنشاء عيادات متخصصة بالمخيمات لتكون قريبة من كل حاج من حجاج الدولة مزودة بأكفأ الطواقم الطبية، وستقوم بتوفير المستلزمات الطبية كافة للحجاج وتقارير المتابعة للحالات التي ترد إليها إضافة إلى عمل أطباء الحملات في متابعة الحجاج كل في حملته.