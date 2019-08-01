مغادرة أول فوج من حجاج دبي

تحرير الأمير (دبي)

غادرت فجر أمس أولى رحلات الطيران إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، حيث توجه 30 حاجاً عبر مطار دبي الدولي مبنى 2 على متن طيران فلاي دبي من أصل 6228 حاجاً، على أن يغادر الفوج الثاني غداً على متن طيران الإمارات، ويبلغ قوامه 80 شخصاً مع البعثة الرسمية لحكومة دبي، فيما تتواصل الرحلات حتى يوم 8 أغسطس الجاري في جميع مطارات دبي على متن طيران الإمارات والطيران السعودي وفلاي دبي.

وقال محمد المرزوقي، رئيس لجنة الحج والعمرة في مطار دبي الدولي، لـ«الاتحاد»: «غادرت أولى رحلات الحج عبر مطار دبي الدولي إلى الأراضي المقدسة إذ تم تقديم أفضل الخدمات لوفد الحجاج الأول، ولم تحدث أي عقبات أو عراقيل أمامهم ليجسد ذلك توجيهات الجهات الرسمية التي تحث على المزيد من الاهتمام، حرصاً على نجاح رحلة حجاج الدولة ورعايتهم من كافة النواحي، حيث تم إجراء فحوص سريعة، مثل الضغط والسكري، فضلاً عن توزيع هدايا عينية».

وأشار المرزوقي، إلى أن المطار استقبل حجاج بيت الله الحرام وعمل على توفير أفضل الخدمات حيث تم تخصيص كاونترات الجوازات في خدمة الحجاج إلى جانب كاونترات التفتيش، وتم الانتهاء من الاستعدادات كافة لتسهيل حركة المسافرين من خلال فرق عمل مختصة داخلية بمطارات دبي لإنهاء إجراءات الحجاج بالسرعة المطلوبة، والكفيلة بتسهيل واختصار إجراءات سفرهم، وتحقيق السعادة والسلامة له، كما تم تخصيص بوابات كشف للحجاج وأخرى لأصحاب الهمم، وتشغيل الخط الساخن للاستفسار عن ساعة إقلاع الطائرات ووصولها وأي تأخير محتمل.

وأضاف: إن بعثة الإمارات هي الأكثر تميزاً، حيث تم إنشاء غرفة عمليات مرتبطة بوزارة الصحة في مكة المكرمة مزودة بكافة الأجهزة والمعدات والأدوية اللازمة للوقوف على احتياجات الحجاج من الدولة.

بدورها، أطلقت هيئة الصحة بدبي، حملة واسعة في مختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها، وستطلق أيضاً بمطار دبي الدولي تحت شعار: «الحج صحة وسعادة» تتضمن إجراء الفحوص والاستشارات الطبية، وتوزيع الكتيبات والبروشورات التثقيفية، وتقديم النصائح الضرورية للحاج قبل وبعد وأثناء الحج، وذلك خلال فترة سفر الحملات.