2000 شخص تلقوا تطعيمات الحج في أبوظبي

منى الحمودي (أبوظبي)

كشف مركز أبوظبي للصحة العامة التابع لدائرة الصحة في أبوظبي عن تلقي 2027 شخصاً لتطعيمات الحج في مختلف المراكز الصحية على مستوى الإمارة، خلال الفترة ما بين الأول من يونيو حتى الثالث عشر من شهر يوليو للعام الجاري.

وأوضح مطر النعيمي مدير مركز أبوظبي للصحة العامة بالإنابة، أن أنواع اللقاحات التي شملها التطعيم، هي لقاح المكورات السحائية الرباعي الذي يعتبر إجبارياً بقرار من السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية للوقاية من التهاب السحايا (الأغشية الدماغية المغلفة للدماغ والحبل الشوكي)، ولن يتم السماح بالدخول لأداء الحج أو العمرة إلا بعد تقديم شهادة تطعيم صالحة، بالإضافة إلى لقاح الإنفلونزا الموسمية، الذي يُنصح به وبشدة للوقاية من مرض الإنفلونزا الموسمية ولقاح المكورات الرئوية «النيوموكوكال» الذي يُنصح به للوقاية من الالتهاب الرئوي للأشخاص الذين يعانون حالات صحية معينة «أمراض مزمنة»، وكذلك كبار السن الذين يبلغون خمسة وستين عاماً فما فوق.

وأكد أن المركز يوفر التطعيمات اللازمة للحجاج، ويقوم بدوره تجاه الحجاج من خلال الحملات التوعوية والإرشادات لضرورة التوجه إلى المراكز الصحية التابعة لإدارة الخدمات العلاجية الخارجية لأخذ التطعيمات المقررة والتي تقدم بالمجان لجميع المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي في إطار خدمة التطعيمات الإلزامية والموصى بها لكافة الحجاج.

وقال: «إيماناً منا بأن الوقاية خير من العلاج، يدعو مركز أبوظبي للصحة العامة التابع لدائرة الصحة أبوظبي جميع الحجاج الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي من شأنها الحفاظ على سلامتهم وحمايتهم من الأمراض المعدية المحتملة، من خلال التأكد من أخذ التطعيمات الضرورية للحج قبيل موعد السفر».

وشدد على ضرورة أخذ اللقاحات قبل موعد السفر بأسبوعين على الأقل، وذلك لضمان فعالية اللقاح وقدرته على إعطاء المناعة الكافية، كما دعا المتوجهين لأداء فريضة الحج لأن يقوموا بزيارة الطبيب قبل السفر بوقت كافٍ لأخذ المشورة والوقوف على حالة الشخص الصحية، وللتأكد مما إذا كان المسافر بحاجة إلى أخذ جرعة أخرى من اللقاح نفسه، في حال أخذه لهذا اللقاح في وقت سابق.

ونصح مدير المركز الحجاج بحمل بعض أدوات الإسعافات الأولية كالشاش، ولاصق الجروح، ومطهر الجروح، والالتزام بالنظافة الشخصية والاهتمام بغسل اليدين جيداً بالماء والصابون أو معقم اليدين أثناء الرحلة، خصوصاً قبل وبعد تناول الطعام، وبعد استخدام الحمام وبعد السعال أو العطاس، فضلاً عن الحصول على قسطٍ كافٍ من الراحة، وتناول كمية كافية من السوائل.

الجدير بالذكر أن عدد الحجاج الذين حصلوا على تطعيم الحج للعام الماضي بلغ 3 آلاف و552 شخصاً، في الفترة ما بين 1 يونيو إلى 19 يوليو 2018 والذي شمل لقاح المكورات السحائية الرباعي، مع العلم بأن هذا اللقاح يتم إعطاؤه للمستفيدين كل خمس سنوات.