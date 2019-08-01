«إسلامية الشارقة» تنظم ندوة عن الحج

الشارقة (الاتحاد)

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، بالتعاون مع فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، في مسرح قصر الثقافة بمدينة الشارقة، ندوة تثقيفية بعنوان: «مناسك الحجة لحظة بلحظة»، بحضور حجاج بيت الله الحرام المغادرين لأداء فريضة الحج عبر حملات إمارة الشارقة.

استهلت الندوة بورقة عمل للشؤون الإسلامية قدمها الواعظان أحمد المختار، وعلي سلمان الحمادي، تعرف من خلالها الحضور على حكم الحج وفضائله، وشروطه وأركانه، كما شاهدوا شرحاً تفصيلياً وافياً عن كيفية أداء مناسك الحج، والإرشادات التي ينبغي على الحاج أن يتبعها للاستعداد لرحلة الحج، والمحظورات، والأخطاء التي يجب على الحجاج تجنبها.

تلتها ورقة عمل قدمها عبدالله سالم المهيري من الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، تناول فيها إجراءات الأمن والسلامة والوقاية التي يجب على الحاج وأصحاب الحملات مراعاتها خلال فترة تواجدهم بالأراضي المقدسة، بما يضمن سلامة حجاج الدولة لحين عودتهم.

وتناولت ورقة العمل الثالثة التي قدمها الدكتور بدر النجار، والدكتورة فاطمة العطار من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مجموعة من النصائح والإرشادات الوقائية لتفادي المشاكل الصحية التي قد تواجه الحجاج خلال موسم الحج وطرق العلاج والوقاية.

وقال عبدالله خليفة يعروف السبوسي، مدير الدائرة، إنها وضمن جهودها للتيسير على حجاج بيت الله الحرام ممن لم يتيسر لهم حضور الدروس والدورات التثقيفية التي عقدتها الدائرة، خصصت عدداً من الوعاظ للرد على استفسارات الحجاج وأسئلتهم في صالة المغادرين بمطار الشارقة الدولي، كما نظمت زيارات منزلية إلى عدد من كبار السن المتوجهين عبر حملات الشارقة إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج للرد على الاستفسارات المتعلقة بأداء المناسك كافة.