وضع حجر أساس «مجمع الشيخ زايد التعليمي» في تشاد

أنجمينا (وام) وضع فخامة رئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي إتنو حجر الأساس لمشروع مجمع الشيخ زايد التعليمي بالعاصمة أنجمينا بتمويل من مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية. ويعتبر المشروع نموذجاً فريداً لتطوير التعليم في جمهورية تشاد.. ويقع المجمع على مساحة 2180 متراً مربعاً، ويشمل 30 فصلاً دراسياً لجميع المراحل السنية «الابتدائية والإعدادية والثانوية» يستوعب «900» طالب و6 صالات كمبيوتر ومركزاً صحياً. حضر وضع حجر الأساس محمد علي مصبح علي الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية تشاد، وحمد سالم بن كردوس العامري المدير العام لمؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية.

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