شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 أطفال و3 نساء في حريق شقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اندلع حريق داخل شقة في بناية سكنية مكونة من خمسة طوابق، بمنطقة النعيمية في عجمان، أسفر عن ثماني حالات اختناق بسيطة جراء الدخان، (ثلاث نساء وخمسة أطفال)، وتمكن «دفاع مدني عجمان» من إخماد الحريق، وتم علاج المصابين في مكان الحادث من قبل الإسعاف الوطني.
وقال مدير عام «الدفاع المدني» في عجمان، العميد عبدالعزيز علي الشامسي، إن فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحريق، وتولت على الفور مكافحة الحريق داخل الشقة، والعمل على عدم امتداد ألسنة اللهب إلى بقية شقق البناية، مشيراً إلى أن الفرقة قامت بإخلاء البناية من السكان للحفاظ على سلامتهم.
وأشاد الشامسي بجهود فرق الإطفاء في إخماد الحريق، والسيطرة على الموقف بشكل كامل، مشيراً إلى أنه تم تسليم الموقع إلى الجهات المختصة، التي بدورها تعاين موقع الحريق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع النيران.
وناشد الشامسي أصحاب الشقق السكنية بضرورة الالتزام بمعايير الوقاية والسلامة المنزلية، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات من أخطار حوادث الحريق.
• «الإسعاف الوطني» قدّم العلاج للمصابين في مكان الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | إصابة 5 أطفال و3 نساء في حريق شقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.