الامارات | خادمة تستضيف صديقها ليتحرش بابنة مخدومتها

شكرا لقرائتكم خبر عن خادمة تستضيف صديقها ليتحرش بابنة مخدومتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس ثلاث سنوات بحق كهربائي آسيوي، هتك عرض طفلة أوروبية في العاشرة من عمرها بالإكراه مرات عدة، كلما سمحت له خادمة المنزل بالتسلل إلى الداخل للقائها في بيت مخدومتها، في إطار علاقة غير شرعية تربطهما.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن الطفلة كانت توجد بمفردها في المنزل، حينما تسمح الخادمة (43 عاماً) للكهربائي (43 عاماً) بالدخول، وبعد قضائهما فترة معاً في غرفتها، يخرج إلى صالة المعيشة حيث تشاهد المجني عليها التلفزيون ويجلس إلى جوارها ويلمس أجزاء حساسة من جسدها، ويحذرها من إخبار والديها أو أي شخص بذلك.

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وقالت الطفلة إنها ظلت خائفة من أن تخبر أحداً فترة طويلة، حتى أفصحت عن سرها إلى زميلتها في المدرسة، فنصحتها بالحديث إلى الخادمة، وحينما فعلت ذلك طلبت منها الخادمة عدم إبلاغ أمها، لكن الطفلة أخبرت والدتها بما يحدث.

وقالت أم الطفلة، في تحقيقات النيابة العامة، إنها كانت مصدومة، حينما أخبرتها طفلتها بأن المتهم ظل يتحرش بها جنسياً على مدار عامين أو أكثر، وتم القبض على المتهم واكتشاف علاقته بالخادمة، وأدين بهتك عرض المجني عليها بالإكراه، وحكم عليه بالإبعاد بعد قضاء فترة عقوبته.

• الطفلة لم تفصح عن الجريمة، خوفاً من المتهم.