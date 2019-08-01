الامارات | «زايد للإسكان» يوقع عقد المرحلة الأولى من «حي السيوح السكني»

شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد للإسكان» يوقع عقد المرحلة الأولى من «حي السيوح السكني» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع برنامج الشيخ زايد للإسكان مع شركتين وطنيتين، رائدتين في مجال مقاولات البناء، عقود المرحلة الأولى من مشروع حي السيوح السكني في إمارة الشارقة، لتنفيذ 336 مسكناً.

وتسلمت الشركة الأولى المجموعة B في الحي، والتي تضم 206 مساكن بقيمة 230 مليوناً و892 ألف درهم، أما الشركة الثانية فستتسلم المجموعة D للمشروع، والتي تضم 130 مسكناً، بقيمة 134 مليوناً و562 ألف درهم.

وصرح وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة البرنامج، الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، بأن مشروع حي السيوح السكني 16، يضم 818 مسكناً ستنفذ على مراحل ضمن برنامج زمني محدد، حرصاً على ضمان جودة التنفيذ، وانطلاقاً من تحقيق التكامل في تنفيذ المشروعات السكنية، التي تتزامن معه، وتتضمن خدمات عدة من المؤسسات المشاركة من الحكومة الاتحادية والمحلية، تتمثل في بناء المجمعات السكنية الحيوية المتكاملة، مثل مرافق الأمن والسلامة والصحة والتعليم، وقربها من مراكز الخدمة.

ويقع المشروع في منطقة السيوح 16، بالقرب من طرق المنطقة الحيوية. وتحديداً بين الطريق المؤدي إلى خورفكان، والطريق المؤدي إلى مليحة. وتبلغ مساحة المشروع نحو 1.289 مليون متر مربع، بواقع متوسط 960 متراً مربعاً لمساحة الأرض الواحدة لكل مسكن.

وأشار النعيمي إلى أن الموعد المتوقع لتسليم المشروع، سيكون في الربع الرابع من عام 2021، في إطار البرنامج الزمني، حيث أكد طرح إعلان مناقصة المرحلة الثانية من المشروع بعدد 482 مسكناً، وجارٍ فتح مظاريفها خلال الشهر الجاري، حسب البرنامج، استكمالاً لتنفيذ بقية المشروع.

وأكد النعيمي أن حي السيوح 16 يستوفي معايير الاستدامة والاشتراطات البيئية العالمية، مثل نظام تقييم اللؤلؤة، وعملية التطوير المتكاملة، والمياه الثمينة، والأنظمة البيئية، ومصادر الطاقة المتجددة، والمباني الملائمة للحياة، ومواد البناء، والممارسات المبتكرة.

وأضاف أن البرنامج راعى تقديم نماذج سكنية نموذجية ذات جودة عالية، تتوافر فيها معايير الاستدامة، وبأسعار في متناول الأسرة المواطنة.

Advertisements

وقال النعيمي إن حرص حكومة دولة الإمارات على تحقيق الاستدامة يأتي انطلاقاً من أجندة وطنية رامية إلى تحقيق الريادة في كل المجالات، لاسيما مجال الاستدامة والحفاظ على بيئتنا ومواردنا، وإن مشروع حي السيوح 16 السكني، سيسهم في تخفيض البصمة الكربونية بنسبة 21% لكل مسكن، وسيخفض نسبة استهلاك المياه بنسبة 33%، كما أنه سيسهم في تقليل استخدام الكهرباء بنسبة 10%، في كل مسكن.

جدير بالذكر أن المستفيدين سيتمكنون من حجز مساكنهم عبر نظام «أحياء زايد» الذكي، الذي يمكّن المستفيدين من التجول الافتراضي، وإمكانية حجز المساكن، والدخول عبر كل مسكن، والتعرف إلى مساحاته وعدد الغرف والمرافق الخدمية المرافقة ضمن المخطط، بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، والإعلان عن فتح باب الحجز لمساكن المشروع.

كما يستطيع مقدمو طلبات الدعم السكني، من المواطنين، التقديم على مسكن حكومي ضمن حي سكني، من خلال تعبئة النموذج عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، أو في مراكز سعادة المتعاملين بمبنى البرنامج الرئيس في دبي، والإمارات الأخرى.

وينفذ البرنامج حالياً ثلاثة أحياء سكنية، هي: حي المنتزي في عجمان، ويضم 761 مسكناً، بقيمة مليار درهم، على مساحة تبلغ 955 ألف متر مربع. وقد بلغت نسبة الإنجاز فيه 24%، ومن المتوقع تسليمه العام المقبل. والثاني حي التسامح السكني في دبي، الذي يضم 341 مسكناً، بقيمة 450 مليون درهم، على مساحة تبلغ 255 ألف متر مربع، وبنسبة إنجاز 31%، ومن المتوقع تسليم المشروع العام المقبل.

والثالث حي بطين السمر السكني في مرحلتيه الأولى والثانية، ويضم 888 مسكناً، بقيمة مليار و250 مليون درهم، على مساحة تبلغ 2206 أمتار مربعة.

كما أكد البرنامج عزمه تنفيذ مشروعات سكنية مستقبلية، هي: حي سكني في منطقة العوينات بالشارقة، يضم 235 مسكناً، إضافة إلى تشييد 125 مسكناً في دبي، وتنفيذ 400 مسكن في إمارة الفجيرة، و200 مسكن في إمارة الشارقة، إلى جانب 438 مسكناً في منطقة الحليو بإمارة عجمان، وفي رأس الخيمة سينفذ البرنامج 800 مسكن في منطقة بطين السمر 4 و5.

وتأتي المشروعات في إطار خطة مستقبلية للبرنامج، حددت بخمس سنوات.

• 818 مسكناً في مشروع حي السيوح السكني 16، ستنفذ على مراحل.