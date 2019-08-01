الامارات | 15 يوماً مدفوعة الأجر الحد الأقصى لإجازة الحج في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 15 يوماً مدفوعة الأجر الحد الأقصى لإجازة الحج في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوجه اليوم أول أفواج حجاج الدولة إلى الأراضي المقدسة، عبر مطار أبوظبي الدولي، برحلة تحمل أعضاء البعثة الرسمية لبعثة الحج. وتتولّى سبع شركات طيران نقل الحجاج.

وأكدت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، أحقية موظفي الجهات الحكومية بالإمارة في الحصول على إجازة الحج عند طلبها رسمياً، لمرة واحدة، وفق القواعد المعمول بها إدارياً، محددة مدة هذه الإجازة بـ15 يوماً، كحد أقصى، براتبٍ كامل يصرف مقدماً.

وأفادت الهيئة بأن إجازة الحج حق لطالبيها من موظفي الجهات الحكومية في أبوظبي، استناداً لقواعد ونظم الموارد البشرية المعمول بها في إمارة أبوظبي، موضحة أن هذه الإجازة تصل مدتها إلى 15 يوم عمل، وتمنح لمرة واحدة للموظف طوال مدة خدمته في الحكومة براتبٍ إجمالي يصرف مقدماً بناءً على طلب الموظف.

وأشارت الهيئة - عبر حسابها الرسمي على «تويتر» - إلى أنه يجوز منح إجازة الحج للموظف بمجرد قضائه فترة الاختبار بنجاح، وتحتسب مدة إجازة الحج على أساس أيام عمل، ولا تعتبر العطلات الأسبوعية وعطلة عيد الأضحى وغيرها من العطلات الرسمية التي تقع خلال إجازة الحج جزءاً منها.

وأكدت أن حصول الموظف على هذه الإجازة لا يؤثر بأي حال في استحقاقاته من الإجازات الدورية السنوية، ويجوز الترخيص للموظف الحصول على أي من أنواع الإجازات الأخرى قبل حصوله على إجازة الحج أو بعد انتهائها، بحسب الأحوال. كما يجوز منح الموظف إجازة الحج من بداية شهر ذي الحجة.

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وتغادر بعثة الحج الرسمية للدولة، اليوم، إلى الأراضي المقدسة، لمزاولة مهامها في خدمة حجاج الدولة في الأراضي المقدسة. وأكد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الدكتور محمد مطر الكعبي، جاهزية اللجان الفرعية كافة، التابعة للبعثة، وإكمالها جميع الترتيبات المقررة لخدمة حجاج بيت الله.

وستتولّى اللجان الثماني التابعة للجنة الرسمية للحج، متابعة تنقلات الحجاج ومواقع سكنهم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، والإشراف على أحوالهم، والوقوف على استكمال المخيمات في المناسك وإعداد خطط تصعيدهم إلى منى وعرفة بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة.

أولى الرحلات

تقرر انطلاق أولى الرحلات المتجهة إلى الأراضي المقدسة، في تمام الواحدة و55 دقيقة بعد منتصف اليوم بتوقيت الإمارات، من مبنى المسافرين رقم 3 بمطار أبوظبي الدولي. وبحسب مصدر في حملات الحج، فإن شركات الطيران التي ستتولى نقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة، هي شركة الاتحاد للطيران، والخطوط الجوية العربية السعودية، وطيران ناس، وطيران سيشيل، وكيه ال إم، والخطوط الجوية الصينية، وخطوط آسيانا الجوية.

• 7 شركات طيران تتولّى نقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة.