محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء باكستان

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من دولة عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.
جرى خلال الاتصال بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين.
واستعرض الجانبان خلال الاتصال آفاق التعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتطرق سموه ورئيس وزراء باكستان إلى التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر حولها، وأكدا أهمية تكثيف الجهود والمساعي المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
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