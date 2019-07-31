562 ألفاً يستفيدون من برامج "الهلال" محلياً

أبوظبي (وام)

استفاد 562 ألفاً و589 شخصاً من البرامج والمساعدات المحلية التي نفذتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي داخل الدولة في الفترة من مطلع يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، بتكلفة 94 مليون درهم، حيث بلغت المساعدات الاجتماعية 71 مليوناً و108 آلاف و670 درهماً، بينما بلغت المشاريع الموسمية 20 مليوناً و378 ألفاً و508 دراهم، استفاد منها 562 ألفاً و589 شخصاً على مستوى الدولة، وبلغت تكلفة المشاريع الإنشائية مليونين و511 ألف درهم.

ووقفت اللجنة العليا للمساعدات المحلية في هيئة الهلال الأحمر في اجتماعها الثالث للعام الحالي بمقر الهيئة في أبوظبي مؤخراً برئاسة راشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام للشؤون المحلية، على استعدادات مراكز الهيئة داخل الدولة لتنفيذ مشروع الأضاحي هذا العام، وناقشت السبل الكفيلة بتنفيذ المشروع بالصورة التي تلبي احتياجات المستفيدين من لحوم الأضاحي، واستعرضت اللجنة تقرير المساعدات المحلية خلال النصف الأول من العام 2019.

كما بحثت اللجنة أيضاً سبل ترقية وتعزيز برامج الهيئة على الساحة المحلية، وناقشت آليات تفعيل الأنشطة والبرامج لتوسيع مظلة المستفيدين داخل الدولة، وتوفير حماية أكبر للشرائح والفئات المستهدفة، كما بحث الاجتماع الوسائل التي تمكن الهيئة من تحقيق تطلعاتها على الساحة المحلية، وتخطيط وتنفيذ البرامج التي يحتاجها المستفيدون في جميع مناطق الدولة.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، اهتمام الهيئة بتعزيز جانب المساعدات المحلية بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس الهلال الأحمر، وقال إن سموه يوجه دائماً بتوسيع نشاط الهيئة داخل الدولة والوصول إلى الشرائح المستحقة كافة للدعم والمساندة، مشدداً على أن متابعة سموه لهذا الجانب عملت على تعزيز دور الهيئة على ساحتها المحلية، وساهمت كثيراً في تحقيق انتشار أوسع بين المستهدفين في جميع مناطق الدولة.

وقال الفلاحي إن الهيئة تمكنت بفضل تحركاتها الميدانية على ساحتها المحلية من تحقيق مكتسبات إضافية للفئات التي ترعاها محلياً، وذلك عبر تنوع برامجها لتشمل جوانب الحياة الضرورية كافة، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى دائماً لتطوير أدائها وترقية خدماتها الإنسانية للمستفيدين داخل الدولة من خلال خططها واستراتيجيتها التي تعتمد دراسة واقع الفئات المحتاجة وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والسبل الكفيلة بتوفير متطلباتها الأساسية، وأكد أن الهيئة خطت خطوات كبيرة في التوسع والانتشار محلياً عبر شبكة من المراكز تغطي إمارات الدولة كافة، مشيراً إلى أن مراكز الهيئة تساهم في تنمية مجتمعاتها المحلية من خلال مساندة الأفراد والمؤسسات التي ترتبط خدماتها بالجمهور مباشرة إيماناً منها بأهمية الدور الذي تضطلع به تجاه المستفيدين.

وأوضح التقرير نصف السنوي للمساعدات المحلية للهلال الأحمر أن قيمة المساعدات الإنسانية بلغت 18 مليوناً و294 ألفاً و926 درهماً، وبلغت المساعدات الطبية 14 مليوناً و289 ألفاً و92 درهماً، بينما بلغت مساعدات رعاية السجناء وأسرهم 4 ملايين و576 ألفاً و313 درهماً، وبلغت مساعدات طلاب العلم 25 مليوناً و675 ألفاً و227 درهماً، وبلغت برامج تأهيل أصحاب الهمم 3 ملايين و455 ألفاً و140 درهماً، وبلغت تكلفة دعم المؤسسات 244 ألفاً و440 درهماً.