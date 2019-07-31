الرئيس التشادي يضع حجر الأساس لمشروع "مجمع الشيخ زايد التعليمي"

وضع فخامة رئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي إتنو حجر الأساس لمشروع مجمع الشيخ زايد التعليمي بالعاصمة أنجمينا بتمويل من مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

ويعتبر المشروع نموذجاً فريداً لتطوير التعليم في جمهورية تشاد، ويقع المجمع على مساحة 2180 متراً مربعاً، ويشمل 30 فصلاً دراسياً لجميع المراحل السنوية "الابتدائية والإعدادية والثانوية" يستوعب "900" طالب و6 صالات كمبيوتر ومركزاً صحياً.

حضر وضع حجر الأساس سعادة محمد علي مصبح علي الشامسي، سفير الدولة لدى جمهورية تشاد، وسعادة حمد سالم بن كردوس العامري، المدير العام لمؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية.

اقرأ أيضاً... برعاية وحضور نهيان بن زايد.. هوية جديدة لـ «زايد الخيرية»