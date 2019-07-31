بعثة الحج الرسمية: عيادات متخصصة بالمخيمات قريبة من حجاج الدولة

تقوم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بتشكيل طواقم بعثة الحج الرسمية بالتنسيق والتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات في الدولة ومن أهمها وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ويتم اختيار نحو مائتي عنصر متخصص في مهامه موزعين على 8 لجان شرعية وطبية وإدارية وإعلامية ومالية وخدمية تتواصل مع الحملات.



وتتولى اللجان متابعة تنقلات الحجاج ومواقع سكنهم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والإشراف على أحوالهم والوقوف على استكمال المخيمات في المناسك وإعداد خطط تصعيدهم إلى منى وعرفة بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة فضلاً عن توفير أرقى الخدمات حتى عودتهم إلى أرض الوطن.



وأشاد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالاهتمام الكبير والدعم المتواصل من القيادة الرشيدة لحجاج الدولة وبعثتها الرسمية مما يعزز دائما مستوى الأداء المتميز والخدمات المقدمة لحجاج الدولة ونسبة الرضا العالية جداً بين الحجاج عن اهتمام القيادة بهم ورعاية البعثة لهم.



وقال الكعبي إن عدد التصاريح التي منحت لحجاج الدولة هذا العام بلغ 6228 وهو العدد المخصص للدولة من التصاريح .. مشيراً إلى أن البعثة التحضيرية قد غادرت إلى الأراضي المقدسة يوم 25 يوليو الماضي للبدء باستقبال أوائل الحملات الإماراتية المتجهه إلى المدينة المنورة والمقرر وصولها في حين سيبدأ توافد بقية الحجاج جواً عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اعتباراً من 5 اغسطس المقبل.



وأكد أن البعثة التحضيرية ستعمل على تنفيذ مهامها من تجهيز مقرات البعثة ومخيمات الحجاج في كل من منى وعرفة وليلة مزدلفة إلى أن تلحق بها البعثة الرسمية بكامل طواقمها يوم مطلع أغسطس المقبل.

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وأوضح أنه تنفيذاً للشروط المنصوص عليها فقد كانت الأولوية هي منح التصاريح لأصحاب الهمم ولكبار المواطنين وفي هذا تم اختيار من انطبقت عليهم الضوابط والشروط عبر التسجيل الإلكتروني الذكي من بين 17000 متقدم للحج من المواطنين والمواطنات وهؤلاء أيضا أصبحت لهم الأولوية في الحج القادم وفيما يختص بالخدمات النوعية التي ستقدم لحجاج الدولة وحساب تكلفة ذلك فقد تم التعاقد مع نقابة السيارات في المملكة العربية السعودية وموردي الخدمات الأخرى كالفنادق والمباني السكنية والوجبات الصحية على أن يقدم هؤلاء للحجاج ما اشترطته الهيئة وستنفذه حملات الحج وذلك في حدود التكاليف المعقولة إذ ستبدأ التكلفة الشاملة من 14000 درهم للحاج ثم ترتفع بحسب اختيارات الحجاج للخدمات الإضافية.

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وأضاف : تعاقدنا هذا العام ولأول مرة مع شركة سعودية "بيت التموين السعودي" لتقدم وجبات جاهزة لحجاج الدولة وفق مواصفات عالمية وفيما يتعلق بالوضع في مخيمات منى وعرفات شهد هذا العام تجهيز خيام جديدة ذات مواصفات عالمية تستخدم للمرة الأولى من أجل راحة حجاج الدولة ومزودة بمكيفات بدرجة تبريد 200% ولأجل راحة حجاج الإمارات تمت زيادة عدد دورات المياه وتبريدها أيضا بصورة مختلفة عن الأعوام الماضية بزيادة 220 حماماً عن السنوات السابقة.



وأشار إلى أنه للمرة الأولى يتم إنشاء عيادات متخصصة بالمخيمات لتكون قريبة من كل حاج من حجاج الدولة مزودة بأكفأ الطواقم الطبية وستقوم بتوفير المستلزمات الطبية كافة للحجاج وتقارير المتابعة للحالات التي ترد إليها إضافة إلى عمل أطباء الحملات في متابعة الحجاج كل في حملته كما ستقوم لجنة الوعظ بتكثيف جهودها التي تعرف الحجاج بأداء المناسك وفقاً للأحكام الشرعية حيث تم إعداد دورات فقهية لنحو 50 واعظاً وواعظة سيصاحبون البعثة وحملات الحج من بينهم عدد من المفتين.



ودعا الكعبي حجاج الدولة إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة وعدم استقبال آخرين في مقرات المخيمات أو البعثة والمحافظة على البطاقات الإلكترونية التي يتسلمونها، مشيراً إلى وجود خدمات ذكية متمثلة في وضع بوابات إلكترونية في جميع المخيمات ومكاتب شؤون الحجاج في المشاعر المقدسة بحيث لا يمكن الدخول إليها إلا من خلال البطاقة الإلكترونية الخاصة بكل حاج لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة لحجاج الدولة إلى جانب الخدمات الأخرى المتعلقة بنظام التسجيل الإلكتروني ونظم المراقبة والتنظيم وتصريح الحج الإلكتروني.