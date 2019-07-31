قرقاش: نقف مع المبادرات التي تحفظ أمن المنطقة

وصف معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، المبادرات الدولية بشأن أمن الملاحة حول مضيق هرمز بأنها إشارة صريحة من المجتمع الدولي تجاه محورية أمن الملاحة والطاقة في منطقتنا للعالم. وأضاف معاليه: "نقف مع المبادرات التي تحفظ أمن المنطقة وتبعد شبح المواجهة عنها". وكتب معاليه، اليوم، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": المبادرات الدولية بشأن أمن الملاحة حول مضيق هرمز إشارة صريحة من المجتمع الدولي تجاه محورية أمن الملاحة والطاقة في منطقتنا للعالم، نقف مع المبادرات التي تحفظ أمن المنطقة وتبعد شبح المواجهة عنها وندرك أن الاستقرار أداته الدبلوماسية واحترام السيادة وعدم التدخل". اقرأ أيضاً...قرقاش: تقرير "نيويورك تايمز" يؤكد صواب "الرباعي"



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