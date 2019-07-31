مهرجان إنسومنيا للألعاب الإلكترونية يعزز حضوره الدولي في الشرق الأوسط

يستعد مهرجان ’إنسومنيا‘ للألعاب الإلكترونية، الفعالية رقم واحد للألعاب الإلكترونية في المملكة المتحدة، للانطلاق في دبي ضمن إطار شراكة تمتد لعدة سنوات مع ’جلوبال إيفنت مانجمنت‘ التي تتخذ من دبي مقراً لها. ومن المقرر أن يستمر المهرجان على مدى ثلاثة أيام حافلة بالفعاليات والأنشطة المتعلقة بالألعاب الإلكترونية، والتي ستستقطب الآلاف من عشاق هذه الألعاب من كافة أنحاء المنطقة. وسينطلق المهرجان يوم الخميس في 17 أكتوبر ويختتم فعالياته في 19 أكتوبر من مضمار ميدان في قلب مدينة دبي.

وفي هذه المناسبة، قال مارتن جيبز، الرئيس التنفيذي لمجموعة ’جيم جروب المملكة المتحدة‘، الجهة المنظمة لمهرجان ’إنسومنيا‘ في المملكة المتحدة، والتي تعد رائداً في قطاع الألعاب الإلكترونية في أوروبا: "نشهد إقبالاً هائلاً على الألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط التي تعد أسرع أسواق هذا القطاع نمواً في العالم، ونحن متحمسون جداً للقدوم إلى دبي في أكتوبر وتقديم محتوى فريد لعشاق الألعاب الإلكترونية".

انطلق مهرجان ’إنسومنيا‘ قبل 20 عاماً بوصفه واحداً من بين فعاليات الشبكات المحلية (LAN) التي يلتقي خلالها عشاق الألعاب الإلكترونية للاستمتاع بألعابهم المفضلة. ويعكس مهرجان ’إنسومنيا دبي‘ النموذج ذاته المتبع في المملكة المتحدة، حيث يتيح 14 من أشهر الألعاب الإلكترونية التي يتسنى للزوار تجربتها، بالإضافة إلى ألعاب الجوال والواقع الافتراضي وألعاب الألواح وأزياء ’كوسبلاي‘ ونهائيات الرياضات الإلكترونية والعروض المسرحية، كما يستضيف عدداً من الضيوف الدوليين من أمثال "SeaPeeKay" الذي يشتهر ببث لعبة ’ماينكرافت‘ على موقع ’يوتيوب‘، وغير ذلك الكثير.

بطولة ’الطريق إلى إنسومنيا‘

تتيح بطولة ’الطريق إلى إنسومنيا‘ لعشاق التشويق التسجيل عبر الإنترنت والبدء بأجواء التحدي واللعب حتى قبل انطلاق فعاليات المهرجان، حيث تستضيف منافسات فردية وجماعية عبر الإنترنت وذلك للتأهل إلى نهائيات ’إنسومنيا دبي‘ للألعاب الرياضية الإلكترونية، مع فرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 500 ألف درهم إماراتي.

يمكن التسجيل الآن عبر الإنترنت على ألعاب ’رينبو 6‘ (Rainbow 6) و’آبيكس ليجندز‘ (Apex Legends) و’كاونتر سترايك: جو‘ (CS:GO) عبر موقع Gamers Hub Middle East، علماً أنه سيتم الإعلان عن ألعاب إضافية خلال الأسابيع المقبلة.

كما يمكن متابعة جولات تصفية الألعاب الرياضية الإلكترونية مباشرةً عبر الإنترنت على تويتش.

مسابقة ’إنسومنيا‘ لأزياء ’كوسبلاي‘

سيقدم مهرجان ’إنسومنيا دبي‘ أيضاً منافسات ’إنسومنيا‘ لأزياء ’كوسبلاي‘ التي تتضمن ثلاثة فئات: بطولة المحترفين ومنافسات الهواة ومنافسات الأطفال. ويمكن لعشاق هذه الأزياء من كافة المستويات والخبرات والأعمار التسجيل عبر الإنترنت هنا والحصول على فرصة الفور بجوائز مالية وهدايا وجوائز مشوقة خلال النهائيات التي تقام على مسرح ’إنسومنيا‘ الرئيسي.

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من جانبه، قال جيمس ماجي، الرئيس التنفيذي لشركة ’جلوبال إيفنت مانجمنت‘ في دبي: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نأتي بأعرق مهرجان للألعاب الإلكترونية في المملكة المتحدة إلى المنطقة، الأمر الذي سيعزز حضور العلامة من خلال تقديمها لشريحة جديدة من الجمهور هنا في دبي. ويرحب مهرجان ’إنسومنيا دبي‘ بجميع عشاق الألعاب الإلكترونية الهواة والمحترفين، وبالعائلات والباحثين عن تجارب فريدة ومشوقة، سواء من خلال اللعب أو الاستماع ومشاهدة المنافسات الحماسية. وبوصفه مهرجاناً متخصصاً أولاً وقبل كل شيء بالألعاب الإلكترونية، فإننا نعمل على مدار الساعة لتنظيم فعالية متميزة تشمل أنشطة متنوعة تناسب كافة الأعمار وتضمن لهم تجربة حافلة بالمتعة والتسلية".

يتمتع مهرجان ’إنسومنيا‘، الذي أقيم 65 مرة تقريباً خلال العشرين عاماً الماضية، بمكانة تسمح له بتغيير قواعد اللعبة في الشرق الأوسط فيما يتوسع نحو مناطق جديدة ليقدم لعشاق الألعاب الإلكترونية والوافدين الجدد إلى عالم الألعاب فرصة فريدة لسبر أغوار هذا العالم المشوق. فإضافة إلى دبي، ستستضيف المملكة العربية السعودية أول مهرجان ’إنسومنيا‘ للألعاب الإلكترونية في الرياض في الفترة الممتدة بين 13 إلى 16 نوفمبر.

تتوفر تذاكر الحجز المبكر لفترة زمنية محدودة وبأسعار تبلغ 75 درهم إماراتي لتذكرة اليوم الواحد و200 درهم إماراتي لتذكرة كامل أيام المهرجان الثلاثة، كما يمكن الاستفادة من باقة الأصدقاء والعائلة والحصول على تذكرة يوم واحد لأربعة أشخاص بسعر 250 درهم إماراتي أو تذكرة أيام المهرجان الثلاثة بسعر 700 درهم إماراتي. يمكن شراء جميع التذاكر عبر الإنترنت على موقعي فيرجن ميجاستور و بلاتينوم ليست.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع ’إنسومنيا دبي‘ الإلكتروني أو زيارة صفحتهم على فيسبوك و إنستاجرام.