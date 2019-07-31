الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات تستضيف الدورة الرابعة من "ندوة أمن الطيران المدني 2019"

تستضيف الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات، "ندوة أمن وجوائز الطيران المدني 2019". وسوف تعقد الندوة، التي تعد من أبرز الأحداث المحلية والعالمية في مجال أمن الطيران المدني، بين 22 و24 سبتمبر (أيلول) 2019 في فندق جيه دبليو ماريوت ماركي بدبي.

وتشمل محاور الندوة في دورتها الرابعة 30 جلسة حول موضوعات عدة، أبرزها الحرب الكيماوية والإلكترونية والطائرات من دون طيار وكيفية كشفها والإرهاب وتهريب البشر والمنتجات. كما تتضمن ثماني ورش عمل تتناول موضوعات عن اختراقات الدماغ والأمن في التجمعات الجماهيرية وتحليل السلوك والاستعداد لوقوع الأزمات وتمريناً يسلط الضوء على عمليات الخطف.

وسوف تجمع الندوة عدداً من أبرز خبراء أمن الطيران العالميين ومن ضمنهم علماء أعصاب وخبراء استراتيجيين في السلوك البشري ومؤثرين وقادة ومؤسسين ومدراء في صناعة الأمن. وسوف يقام حفل استقبال المشاركين على متن السفينة الفاخرة "إليزابيث 2".

وتلتزم القيادة العليا في طيران الإمارات بتحفيز الوعي بالتحديات واتجاهات أمن الطيران المدني وتبادل الأفكار وأفضل الممارسات بين مختلف الجهات ذات العلاقة. وسوف يفتتح الندوة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ويلقي السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات الكلمة الافتتاحية.

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وقال الدكتور عبدالله الهاشمي، نائب رئيس أول الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات: "يسرنا أن تستقطب الندوة مزيداً من الأشخاص حول العالم في كل دورة، ما يعكس نجاح هذا الحدث الذي يشكل اليوم منصة لمشاركة ومناقشة التحديات والمستجدات الأمنية والمجتمعية. وتشكل مسألة الأمن جانباً أساسياً من حياتنا المهنية والشخصية في ظل عالم رقمي معقد، وتعد مسؤولية الجميع. ولذلك فإننا نجمع متحدثين وممثلين من صناعات عدة، وخبراء ومسؤولين حكوميين، وهيئات تنظيمية وناقلات جوية ومشغلي مطارات".

ويأتي تنظيم ندوة أمن وجوائز الطيران المدني 2019 بناء على النجاح الذي حققته دورة عام 2017، التي جمعت أكثر من 400 مسؤول وخبير أمني و25 راعيا رئيسا وعارضا. وتتضمن الندوة أيضا تقديم جوائز التميز في أمن الطيران المدني، تقديرا للأداء والإنجازات المتميزة التي تحققت في هذا المجال. وتشمل الترشيحات الأفراد والمؤسسات على السواء، على أن يتم اختيار الفائزين من قبل فريق من خبراء أمن الطيران.

تفاصيل عن الحدث والمشاركين، والجوائز وكيفية التسجيل والترشيح، على موقع الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات.

الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات، هي مؤسسة حائزة جوائز عدة توفر حلولا أمنية شاملة ومتخصصة في مجال الطيران. ويزيد عدد العاملين في الدائرة، التي تشكل جزءاً من مجموعة الإمارات، على 400 موظف، وأكثر من 2000 رجل أمن من خلال شريكها مجموعة ترانسغارد. ولا تقتصر خدمات الدائرة على مجموعة الإمارات، إنما تشمل أيضا ناقلات جوية أخرى في مطار دبي الدولي. وتلتزم الدائرة الأمنية بالتميز بما يتوافق مع معايير "أيزو 9001: 2015" و"أيزو 28000:2007" وجمعية حماية الأصول المنقولة. ونالت الدائرة جائزة دبي لتقدير الجودة عام 2012 وجائزة دبي للجودة عام 2016 وجائزة "خليفة للامتياز"- الفئة الذهبية عام 2018.